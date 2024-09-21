النصر.. «البداية المثالية» في «حقبة بيولي»

الرياض (أ ف ب)



حقق النصر بداية مثالية مع مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه الاتفاق 3-0 في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتعاقد النصر مع مدرب ميلان السابق خلفاً للبرتغالي «المقال» من منصبه لويس كاسترو الذي خسر وظيفته بعد البداية المتعثرة للموسم الجديد.

وتعادل النصر مرتين في ثلاث مباريات في الدوري المحلي واكتفى بنقطة التعادل من أرض الشرطة العراقي (1-1) في باكورة مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق النصر بالمجمل فوزين في ست مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يتمكن من اكتساح الاتفاق بثلاثية، في لقاء أنهى شوطه الأول متقدماً بهدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء انتزعها سلطان الغنام (33)، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف في أربع مباريات.

وفي الشوط الثاني، أضاف الوافد الجديد سالم النجدي الهدف الثاني للنصر بعد تسديدة ساقطة فشل الحارس في التعامل معها، وإثر تمريرة متميزة من السنغالي ساديو ماني (56)، قبل أن يوجه البرازيلي أندرسون تاليسكا الضربة القاضية للاتفاق، بإضافته الهدف الثالث بتمريرة جميلة أخرى من ماني (70).

وقال بيولي إن «الفريق خاض مباراة جيدة أمام الاتفاق، وهناك مساحة كبيرة للتطور، وأنا راضٍ تماماً عما رأيته من اللاعبين في هذا اللقاء»، مضيفاً «وجدت رغبة كبيرة من اللاعبين، وأرى أن هناك فرصة كبيرة للتطور، خاصة من اللاعبين الشباب».

وبفوزه الثاني، رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع موقتاً بفارق نقطة خلف كل من الاتحاد والهلال حامل اللقب اللذين يتواجهان السبت على أرض الأخير، والاتفاق بالذات الذي بقي ثالثاً موقتاً بعد هزيمته الأولى للموسم.

وبهدفين في الوقت بدل الضائع، خرج الأهلي منتصراً من مباراته وضمك 4-2 بفضل ثنائية للإنجليزي إيفان توني، في لقاء انتهى شوطه الأول بالتعادل، بعدما تقدم الأهلي عبر الإسباني جابريال فيجا (13)، قبل أن يرد عليه أيمن فلاته (45+9).

منح توني التقدم للأهلي مجدداً في الثواني الأولى من الشوط الثاني (46)، لكن الجزائري فاروق شافعي فرض التعادل مجددا (65).

وبدا أن الفريقين في طريقهما للاكتفاء بالتعادل، قبل أن يدخل البرازيلي روبرتو فيرمينو على الخط بتسجيله هدف التقدم للأهلي في الوقت بدل الضائع (90+8)، ثم حسم توني الأمور نهائيا بتسجيله هدفه الثاني في اللقاء والرابع لفريقه (90+16).

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الخليج أمام الفيحاء، ليرفع الأول رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما نال الثاني نقطته الأولى وبقي في المركز الأخير.