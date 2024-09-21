نيس يعادل «الثمانية الأكبر»!

باريس (أ ف ب)



عادل نيس أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك باكتساحه ضيفه سانت إتيان 8-0، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، ليضمن المشاركة في مسابقة «يوروبا ليج» حيث يلتقي الأربعاء مع ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، بدأ نيس الموسم الجديد بشكل متعثر، واكتفى بفوز وحيد في مبارياته الأربع الأولى مقابل هزيمتين وتعادل.

لكنه كشر عن أنيابه على حساب سانت إتيان العائد إلى دوري الأضواء، بعد موسمين في الدرجة الثانية، وحقق أكبر انتصار له في الدرجة الأولى منذ 6 سبتمبر 1972، حين تغلب على متز 6-0.

وعادل نيس الانتصار الأكبر في تاريخه، والذي حققه مرتين بثمانية أهداف نظيفة أيضاً، على رين في 27 مارس 1949 وسيدان في 15 سبتمبر 1957.

وبهذا الفوز الذي أسهم به الوافد الجديد على سبيل الإعارة الألماني يوسوفا موكوكو بتسجيله «ثنائية» خلال شوط أول أنهاه فريقه متقدماً بستة أهداف، رفع نيس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس موقتاً مقابل 3 نقاط لسانت إتيان القابع في المركز السادس عشر بهزيمة رابعة في خمس مباريات.