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الرياضة

تورينو على قمة «الكالشيو»

تورينو على قمة «الكالشيو»
21 سبتمبر 2024 09:50

 
روما (أ ف ب)

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تربع تورينو على الصدارة موقتاً، بفوزه على مضيفه فيرونا 3-2، في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مستفيداً من النقص العددي في صفوف منافسه.
وأكمل فيرونا اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 21، بعد طرد مدافعه البولندي بافل دافيدوفيتش، حين كان الفريقان متعادلين بهدف للباراجوياني أنتونيو سانابريا من ناحية الضيوف (10)، مقابل هدف من خارج المنطقة للقبرصي جريجوريس كاستانوس (12).
وأنهى تورينو الشوط الأول متقدماً 2-1، بعد هدف برأسية للكولومبي دوفان ساباتا في الدقيقة 33، ثم حسم انتصاره الثالث للموسم، والهزيمة الثالثة لفيرونا في الشوط الثاني، بهدف للبديل الوافد الجديد الأسكتلندي تشي آدامز بتسديدة من خارج المنطقة (79)، قبل أن يقلص المضيف الفارق متأخراً عبر الكولومبي دانيال موسكيرا (3+90).
ورفع «تورو» رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أودينيزي الذي يلعب الأحد في ضيافة روما.
وللمرة الأولى في تاريخه، حافظ إمبولي على سجله خالياً من الهزائم في المراحل الخمس الأولى من الموسم، بفوزه على مضيفه كالياري 2-0.
ويدين إمبولي بفوزه الثاني للموسم، مقابل ثلاثة تعادلات إلى لورنتسو كولومبو وسيباستيانو إسبوزيتو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 33 و49 توالياً.
ورفع إمبولي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع موقتاً، بفارق الأهداف خلف نابولي، ونقطة خلف أودينيزي، متقدماً على إنتر حامل اللقب (8 نقاط) ويوفنتوس (8) اللذين يخوضان اختبارين شاقين الأحد والسبت توالياً ضد ميلان ونابولي.
وفي المقابل، مني كالياري بهزيمته الثالثة مقابل تعادلين، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
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