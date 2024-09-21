جوميز: الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي في «السوبر الأفريقي»



القاهرة (د ب أ)



أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك المصري، جاهزية فريقه لمواجهة مواطنه الأهلي في كأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام الشرطة الكيني في إياب الدور الثاني بالكونفيدرالية: «نسعى لنقدم أداء جيد أمام الأهلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل علي لقب السوبر الأفريقي بالعاصمة السعودية الرياض».

وأضاف: «كل لاعبينا جاهزين لمباراة الأهلي والإصابات خفيفة للغاية».

وبحديثه عن المباراة التي فاز بها فريقه 1-2 ليتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية، قال المدرب البرتغالي، إن فريقه نجح في عبور عقبة الفريق الكيني.

وأضاف أن أداء لاعبيه في المباراة اتسم بالعصبية، لرغبتهم في إحراز الفوز المبكر، لكنه حرص على تهنئتهم بالفوز.

وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة الكونفيدرالية الموسم الماضي، فيما حقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، ليلتقيان في السوبر الأفريقي المقرر إقامته في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 من الشهر الجاري.