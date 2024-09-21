ريال مدريد لا يعرف الخسارة أمام «الببغاوات» منذ 28 عاماً!



مراد المصري (أبوظبي)



يخوض ريال مدريد اليوم «السبت» مواجهة بأفضلية مسبقة، ربما تعتبر الأفضل أمام جماهيره في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، وذلك عندما يلتقي إسبانيول، الفريق الكتالوني الذي لم يعرف فريق العاصمة الخسارة أمامه على ملعبه في مدريد، منذ 28 عاماً، وتحديداً في عام 1996.

ويتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على سجله المثالي على أرضه ضد فريق «الببغاوات»، وتحديداً لأنه حقق الفوز في آخر 10 مباريات داخل معقله في المواجهات التي جمعتهما في «الليجا».

ويتسلح ريال مدريد، خلال هذه الجولات، بميزة خاصة للغاية، كونه لن يغادر العاصمة طوال الجولات الأربع المقبلة في «الليجا»، إذ يخوض ثلاث مباريات على أرضه ضد إسبانيول وديبورتيفو ألافيس، ثم يبقى داخل مدريد للقاء جاره أتلتيكو في لقاء «الديربي» على ملعب سيفتاس ميتروبوليتانو، ليعود مرة أخرى إلى «البرنابيو» للقاء فياريال، فيما سيكون السفر الوحيد لرحلة قصيرة في دوري أبطال أوروبا، للقاء ليل الفرنسي في الثاني من أكتوبر المقبل.

وفي حال حقق ريال مدريد الفوز الليلة، فإنه سيقلص الفارق عن برشلونة المتصدر إلى نقطة واحدة، وذلك قبل خوض «البلوجرانا» مباراة قوية أمام فياريال يوم الأحد.