«أدنوك للمحترفين» يتصدّر المشهد في القارة الآسيوية



عمرو عبيد (القاهرة)



بين أغلى وأشهر بطولات الدوري في القارة الآسيوية، بحسب القيمة التسويقية، نجحت فرق دوري أدنوك للمحترفين الأربعة، في الخروج بأعلى نسبة نجاح، خلال الجولة الأولى، من بطولتي دوري الأبطال، النخبة وآسيا 2، حيث فازت الفرق الإماراتية في 3 مباريات، مقابل التعادل في مواجهة واحدة، ليتصدر «دورينا» المشهد على صعيد الدوريات بنسبة نجاح 83.3%، بعدما جمعت أنديتنا 10 نقاط من 4 مباريات، حيث تعادل العين مع السد القطري، وفاز الوصل على باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال النخبة، بينما حقق الشارقة وشباب الأهلي انتصارين في دوري أبطال آسيا 2، على حساب كل من استقلال الطاجيكي والحسين الأردني، على الترتيب.

وتساوى الدوري السعودي مع «دورينا» في الحصاد نفسه، حيث حققت الفرق السعودية 3 انتصارات وتعادل هي الأخرى في كلتا البطولتين، ليحصد الدوري صاحب القيمة التسويقية الأعلى في آسيا، 1.22 مليار يورو، 10 نقاط أيضاً بنسبة نجاح 83.3%، بفوز الأهلي والهلال، وتعادل النصر في «النخبة»، بجانب انتصار التعاون في «آسيا 2».

أما فرق الدوري القطري، صاحب ثالث أعلى قيمة تسويقية في آسيا، فقد حققت أقل نسبة نجاح بين «الكبار»، مكتفية بـ8.3% فقط، إذ حصلت الفرق القطرية على نقطة وحيدة، من تعادل السد مع «الزعيم الإماراتي» في بطولة النخبة، التي شهدت هزيمتي الريان والغرافة، مقابل خسارة ثالثة للوكرة في البطولة الآسيوية الثانية.

في حين تساوى ممثلو الدوري الياباني وكذلك الصيني في حصدهم 7 نقاط، خلال تلك الجولة الأولى في البطولتين، ليحققا نسبة نجاح 58.3% في تلك الجولة، إذ حققت الفرق اليابانية فوزين، أحدهما في النخبة والثاني في آسيا 2، مقابل تعادل وهزيمة في البطولة الأولى، وجاءت الهزيمة «قاسية جداً» بعد سقوط يوكوهاما إف مارينوس، وصيف «الزعيم» في دوري الأبطال السابق، أمام جوانججو الكوري بنتيجة 3-7، بينما حققت الأندية الصينية فوزين في «النخبة» وتعادلاً، وتلقت الهزيمة الوحيدة في «آسيا 2».

ورافق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري مواطنه جوانجو، في قائمة أكبر انتصارات الجولة الأولى، بعد فوز الأول في «آسيا 2» 6-0 على ديناميك الفلبيني، وكان بوهانج ستيلرز وأولسان هيونداي قد خسرا مباراتيهما في «النخبة»، ليجمع أبطال الدوري الكوري الجنوبي 6 نقاط، بنسبة نجاح 50%، وهو نفس حصاد فرق الدوري الإيراني، بفوز استقلال طهران وهزيمة برسيبوليس في «النخبة»، مثلما حدث في «آسيا 2»، بانتصار تركتور تبريز، وهزيمة سباهان.