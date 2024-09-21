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الرياضة

حدث في فرنسا.. 6 أهداف في شوط للمرة الأولى بـ «القرن 21»!

حدث في فرنسا.. 6 أهداف في شوط للمرة الأولى بـ «القرن 21»!
21 سبتمبر 2024 11:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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حقق نيس الفرنسي فوزاً كاسحاً على ضيفه سانت إتيان بثمانية أهداف، في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الفرنسي.
وعاشت جماهير نيس على ملعبها «أليانز ريفييرا» احتفالية كبيرة لم تكن على الخاطر أو البال، وخاصة مع هذا العدد الكبير من الأهداف الذي لم يحدث على الإطلاق في المسابقة، خلال القرن الحادي والعشرين.
وتفوق نيس من جميع الجوانب على سانت إتيان الذي كان في حالة يُرثى لها، واستحوذ على اللعب بنسبة 60% مقابل 40% للضيوف، وتفوق في التمريرات 673 مقابل 456 تمريرة، بنسبة دقة 91% مقابل 85%، بينما لم يكن عدد الركلات الركنية كبيراً «3 ركنيات مقابل 2».
وبهذه النتيجة احتل نيس المركز الخامس في الدوري برصيد 7نقاط «فوزان وتعادل وهزيمتان».
وأصبح نيس أول فريق فرنسي يسجل 6 أهداف في الشوط الأول وحده، في القرن الحادي والعشرين، حيث أحرز الأهداف الستة من 7 تسديدات على المرمى.
ولم تنته حفلة الأهداف في الشوط الأول، وإنما أضاف نيس هدفين آخرين في الشوط الثاني.
وعادل نيس بهذه النتيجة، رقمه السابق الذي حققه قبل أكثر من 75عاماً، وتحديداً موسم 1948-1949، عندما فاز على استاد رين بنفس النتيجة يوم 27 مارس 1949، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها نيس 8 أهداف منذ عام 1957.
يذكر أن محمد عبد المنعم قلب دفاع منتخب مصر والأهلي لم يشارك في المباراة، وإنما جلس على مقاعد البدلاء.

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