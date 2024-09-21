«المواي تاي» يحصد 9 ميداليات في «عالمية الشباب»



أبوظبي (الاتحاد)



حصد منتخب المواي تاي للشباب 9 ميداليات، في ختام مشاركته ببطولة العالم التي أقيمت على مدار 10 أيام، في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسط مشاركة 3000 رياضي ورياضية من 92 دولة، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي.

وتمكن منتخبنا الوطني من حصد ميدالية ذهبية وفضية، بجانب 7 ميداليات برونزية، حيث نجح أبطالنا في تقديم مستويات فنية كبيرة، من الدور الـ32، مروراً بدور الـ16، وربع النهائي، وصولاً إلى نصف النهائي، والدور الختامي الذي شهد تتويج البطل عزيز الحمادي بذهبية الفئة العمرية 12-13 سنة وزن 48 كجم، فيما حصد أحمد أبوجيش فضية الفئة العمرية 12-13 سنة وزن 63 كجم، في حين جاءت الميداليات البرونزية عن طريق راكان أحمد، سعيد المزروعي، سعيد أحمد، مريم السويدي، جاسر أحمد، خالد سليمان، كما تمكن «الثنائي» أحمد أبو جيش ومحمد كريم من حصد برونزية مسابقة المواي ماي ضمن الفئة العمرية 14 إلى 15 سنة.



من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بالإنجازات الجديدة التي حققها منتخبنا الوطني للشباب، في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي التي أكدت المكانة المتقدمة للعبة، والتطورات الكبيرة التي قطعتها على الصعيد العالمي».

وأضاف: «نهدي الإنجازات الجديدة لمواي تاي الإمارات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، متقدماً بالشكر والأمتنان للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة المواي تاي، ودوره الريادي في قيادة مسيرة اللعبة لأعلى المراتب العالمية».

وقال: «من جديد تؤكد المنتخبات الوطنية حضورها القوي في المحافل الرياضية الدولية الكبرى، بما يعكس الدور المهم في التخطيط والإعداد الفني والتجارب التحضيرية التي تسهم في رفع مستويات اللاعبين، وتأهيلهم للبطولات العالمية الكبيرة التي تشهد مشاركة نخبة أبطال العالم، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لأبطال منتخبنا المتوجين بالميداليات والجهاز الفني والإداري، وأعضاء بعثة منتخبنا الوطني كافة، تقديراً لجهودهم الكبيرة وأدائهم الفني الرائع، والمستوى المشرف الذي ظهر عليه المنتخب في المحفل العالمي، ورفع اسم الإمارات عالياً في أكبر بطولات العالم».