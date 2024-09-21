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الرياضة

العين يتفوق على أوكلاند في «القيمة السوقية» 8 مرات

العين يتفوق على أوكلاند في «القيمة السوقية» 8 مرات
21 سبتمبر 2024 13:04

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يتفوق العين في «القيمة السوقية» على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، قبل القمة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد، على استاد هزاع بن زايد، بالدور الأول من كأس القارات للأندية 2024 «إنتركونتيننتال»، بما يصل إلى 8 أضعاف، ما يعكس القيمة العالية لـ «زعيم آسيا» الذي يملك لاعبين من المستوى الأول عالمياً وقارياً.
وتبلغ القيمة السوقية لفريق العين 46.32 مليون يورو، مقابل 5.56 مليون لأوكلاند سيتي، وهو ما يوضح الفارق الكبير بينهما.
ويعد الدولي المغربي سفيان رحيمي، أغلى لاعب في «قمة» العين وأوكلاند سيتي، حيث تبلغ القيمة السوقية لرحيمي 8 ملايين يورو، ويأتي بعده كاكو «5 ملايين يورو»، ولابا كودجو «4 ملايين يورو»، وفابيو كاردوسو «3.50 مليون يورو»، وماتياس سيجوفيا وإريك «3 ملايين يورو» لكل منهما، فيما تصل قيمة أغلى لاعب في أوكلاند سيتي، إلى 375 ألف يورو، وهو المهاجم ديريك تيكو.

 

الإمارات
العين
كأس القارات
أوكلاند
استاد هزاع بن زايد
سفيان رحيمي
لابا كودجو
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