الأحد 22 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تختتم «المحطات الأوروبية» في هولندا

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تختتم «المحطات الأوروبية» في هولندا
21 سبتمبر 2024 13:19

أبوظبي (الاتحاد)

 

أخبار ذات صلة
«قمة المستقبل».. لحظة تاريخية فارقة
خبراء: زيارة رئيس الدولة  للولايات المتحدة محطة تاريخية ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة

يحتضن مضمار دوندخت العشبي، في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، الأحد، ختام المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في إطار النسخة الحادية والثلاثين للكأس الغالية.
وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.
ويشهد سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية، في محطته الحادية عشرة بهولندا، مشاركة مجموعة متميزة تمثل نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات العربية في هولندا والقارة الأوروبية، في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة، حيث تجمع الكأس الغالية مجموعة متميزة من نخبة الخيول العربية في القارة الأوروبية، مثل «الزرقا دي أيه»، «لايتنج ثندر»، «بيكاسو تي»، فريدة بي، «شنهارة الفلاح»، «برنسيس تي»، «سريعة الفلاح».
من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «سعداء بالنجاحات التي حققتها جميع المحطات الأوروبية، بالتزامن مع وصولنا إلى محطة هولندا التي تمثل «مسك ختام» سباقاتنا في المضامير الأوروبية لهذا العام، حيث سجلت جميع السباقات نجاحات متواصلة وغير مسبوقة، في ظل تنظيمها في دول ذات أهتمام كبير ومشترك مع الإمارات في صناعة سباقات قوية للخيل العربي، والارتقاء بمسيرتها إلى أعلى المراتب، مثل فرنسا، إيطاليا، بولندا، بلجيكا، السويد، بريطانيا، كازان روسيا، ألمانيا، بجانب تركيا، ما يجسد المكانة المرموقة للحدث وريادته العريقة، على مدار مسيرته التاريخية».
وأضاف: «تعود نجاحاتنا حتماً للدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية، ويعكس أيضاً الدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي، مشيداً بالأصداء المتميزة التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس الغالية، وما تمثله من مكسب مهم لمسيرة الحدث».

الإمارات
كأس رئيس الدولة للخيول العربية
هولندا
لاهاي
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يهز الأرجنتين
اليوم 08:16
تصاعد الدخان من موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الريحان في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان
اليوم 01:32
كامالا هاريس لدى وصولها لتجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
اليوم 01:32
عشر سنوات من الانقلاب الحوثي تركت بصمتَها القاسية على صنعاء القديمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لم تقدِّم خلال 10 سنوات سوى الخراب والدمار
اليوم 01:32
سباق استراتيجي على «الذهب الأبيض»
الأخبار العالمية
سباق استراتيجي على «الذهب الأبيض»
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©