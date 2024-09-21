كأس رئيس الدولة للخيول العربية تختتم «المحطات الأوروبية» في هولندا

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار دوندخت العشبي، في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، الأحد، ختام المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في إطار النسخة الحادية والثلاثين للكأس الغالية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

ويشهد سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية، في محطته الحادية عشرة بهولندا، مشاركة مجموعة متميزة تمثل نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات العربية في هولندا والقارة الأوروبية، في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة، حيث تجمع الكأس الغالية مجموعة متميزة من نخبة الخيول العربية في القارة الأوروبية، مثل «الزرقا دي أيه»، «لايتنج ثندر»، «بيكاسو تي»، فريدة بي، «شنهارة الفلاح»، «برنسيس تي»، «سريعة الفلاح».

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «سعداء بالنجاحات التي حققتها جميع المحطات الأوروبية، بالتزامن مع وصولنا إلى محطة هولندا التي تمثل «مسك ختام» سباقاتنا في المضامير الأوروبية لهذا العام، حيث سجلت جميع السباقات نجاحات متواصلة وغير مسبوقة، في ظل تنظيمها في دول ذات أهتمام كبير ومشترك مع الإمارات في صناعة سباقات قوية للخيل العربي، والارتقاء بمسيرتها إلى أعلى المراتب، مثل فرنسا، إيطاليا، بولندا، بلجيكا، السويد، بريطانيا، كازان روسيا، ألمانيا، بجانب تركيا، ما يجسد المكانة المرموقة للحدث وريادته العريقة، على مدار مسيرته التاريخية».

وأضاف: «تعود نجاحاتنا حتماً للدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية، ويعكس أيضاً الدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي، مشيداً بالأصداء المتميزة التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس الغالية، وما تمثله من مكسب مهم لمسيرة الحدث».