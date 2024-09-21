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الرياضة

أناتولي يتألق خارج حدود البطائح!

أناتولي يتألق خارج حدود البطائح!
21 سبتمبر 2024 13:23

علي معالي (أبوظبي)

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رجح المهاجم الكاميروني أناتولي أبانج «28 عاماً»، كفة البطائح عندما خطف هدف الفوز في الوقت القاتل أمام دبا الحصن، بعد أن كان التعادل 1-1 «سيد الموقف» حتى الدقيقة 93، ليعود «الراقي» من دبا الحصن بثلاث نقاط غالية، تضعه في «منطقة الأمان» نسبياً، بعد الوصول إلى «النقطة 4» بعد الجولة الثالثة.
وأثبتت المباراة أن أناتولي يتألق خارج ملعب البطائح، حيث أسهم في تسجيل الهدف الأول بتمريرة رائعة إلى محمد جمعة بيليه في الدقيقة 19، وهو الهدف السادس من صناعة المهاجم الكاميروني للبطائح في آخر 5 مباريات خارج ملعب الفريق في الدوري، بتسجيله 4 أهداف، وصناعة هدفين، ثم نجح في خطف هدف التفوق في وقت صعب للغاية، عندما هيأ لنفسه كرة رائعة، ووضعها في شباك دبا الحصن.
والهدف هو الثاني لأناتولي خارج أرض البطائح، والأول أمام شباب الأهلي بالجولة الأولى، في المباراة التي انتهت لمصلحة «الفرسان» 2- 1، ونجح أناتولي في أن يسجل حتى الآن 3 أهداف في 3 مباريات خاضها الفريق بدوري أدنوك للمحترفين.
ويجيد اللاعب منذ صعود البطائح للمحترفين موسم 2022- 2023، تسجيل الأهداف خارج ملعبه، حيث سجل في الموسم الأول هدفاً في مرمى العين، وفي موسم 2023- 2024 أحرز 7 أهداف من أصل 8 أهداف في الموسم خارج ملعب ناديه، وفي الموسم الحالي سجل مرتين من أصل ثلاث.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
دبا الحصن
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