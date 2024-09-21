بلاتيني يقدم فكرة صادمة: كرة القدم بـ 10 لاعبين أفضل من 11!

أنور إبراهيم (القاهرة)

طرح ميشيل بلاتيني «أسطورة» الكرة الفرنسية والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» فكرة جديدة لم تخطر على بال أحد، وبدت صادمة لبعض المدربين واللاعبين، ولكنه يراها تُسهم في زيادة إثارة ومتعة كرة القدم.

وقال بلاتيني لبرنامج «روتين يشتعل»، عبر شبكة راديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت»: الفكرة هي أن تلعب الفرق بعشرة لاعبين بدلاً من 11، فكرة القدم تتطور، ولوائحها أيضاً، وأنا متابع جيد لها منذ أن اعتزلت اللعب في 1987، وأراقب باهتمام هذا التطور على مدار عقود، وأرى أن اللعب اختلف كثيراً عن الأجيال القديمة التي كان اللعب فيها أقل سرعة، ولهذا كان اقتراحي بتخفيض عدد اللاعبين.

وعندما سُئل الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عما قاله بلاتيني الحاصل على الكرة الذهبية 3 مرات، قال: لا أدري ولم أفكر أبداً في هذا الأمر، ولكني على أية حال منفتح على كل الآراء والأفكار، التي تسهم في تطوير كرة القدم.

وأضاف إنريكي قائلاً: إذا كان بلاتيني قال ذلك، فمن المؤكد أنه فكر في هذا الأمر ملياً.

واعترف المدرب الإسباني بأن عدداً أقل من اللاعبين في ملعب كبير، شيء مثير للاهتمام.

وأضاف: شاهدت مباريات رجبي في الدورات الأوليمبية بسبعة لاعبين فقط لكل فريق، وعلى أية حال لا يمكنني أن أقول رأياً قاطعاً في الموضوع، ولكني منفتح على كل جديد يسهم في تحسين لعبتنا الجميلة.

يأتي اقتراح بلاتيني في الوقت، الذي يهدد فيه عدد من النجوم الكبار، بينهم رودري وداني كارباخال وجول كوندي، بالقيام بإضراب والامتناع عن اللعب، احتجاجاً على زيادة عدد المباريات التي يلعبونها في الموسم بعد بدء تطبيق دوري الأبطال الأوروبي «الموسع»، وأيضاً بعد زيادة الفرق في كأس العالم للأندية.

ورغم أن إنريكي يشكو من ضيق الوقت الفاصل بين مباراة فريقه أمام جيرونا الأربعاء (1-0) في الأبطال ومباراة السبت أمام ريمس في الدوري الفرنسي، فإنه دعا اللاعبين إلى ضرورة الالتزام بلوائح «اليويفا» وأن يتأقلموا مع الجدول الجديد للمباريات.

وعلق قائلاً: من حسن حظنا أن عدد الفرق في الدوري الفرنسي «18» يقل فريقين (بأربع مباريات) عن الدوريات الأخرى «20 فريقاً»، وليس عندي المزيد الذي أقوله في هذا الشأن.