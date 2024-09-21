الأرقام تكشف «الأفضلية» بين الهلال والاتحاد قبل «الكلاسيكو السعودي»

معتز الشامي (أبوظبي)

يحتضن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، مباراة الهلال ضد الاتحاد، العاشرة مساء اليوم السبت «بتوقيت الإمارات»، في «الكلاسيكو» المرتقب ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولكن قبل هذا اللقاء، هناك العديد من الأرقام في مواجهات الفريقين الكبيرين.

واجه الهلال نظيره الاتحاد في 52 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز «الزعيم» بـ 26 مباراة، مقابل 10 انتصارات لـ «النمور»، فيما حسم التعادل نتيجة 16 مباراة بينهما، وأحرز الهلال 85 هدفاً، مقابل 54 هدفاً لـ «النمور».

وفي دوري أبطال آسيا، جمعت 5 مباريات فريقي الهلال والاتحاد وجهاً لوجه، فاز الأول بـ 3 لقاءات، مقابل انتصار وحيد لـ «العميد»، فيما حسم التعادل نتيجة المواجهة الخامسة بينهما.

والتقى الهلال مع الاتحاد في مباراة واحدة ببطولة الأندية الآسيوية، انتهت بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين.

واصطدم الهلال والاتحاد في 10 مواجهات ببطولة كأس ولي العهد السعودي، وانتهت 6 مباريات منها بفوز «الزعيم»، مقابل 3 انتصارات لـ «العميد»، وحسم التعادل نتيجة المواجهة العاشرة بينهما، وسجل الهلال 29 هدفاً، مقابل 25 هدفاً لـ «النمور».

ووقع الهلال أمام الاتحاد في 15 مباراة ببطولة كأس الملك، فاز بـ 5 مباريات وخسر 6، وانتهت 4 مباريات بينهما بالتعادل، وأحرز «الزعيم» 25 هدفاً، مقابل 28 هدفاً لـ «النمور».

وأخيراً، فاز الهلال على الاتحاد في مباراتين بكأس السوبر السعودي، وأحرز 6 أهداف داخل شباك «النمور»، واستقبل مرماه هدفين.

وحقق فريقا الهلال والاتحاد العلامة الكاملة بـ 9 نقاط من الفوز بأول 3 مباريات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2024-2025.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف.