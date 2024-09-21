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الرياضة

كوريا الشمالية واليابان.. من يكسب «المونديال»؟

كوريا الشمالية واليابان.. من يكسب «المونديال»؟
21 سبتمبر 2024 14:45

 
بوجوتا (د ب أ)

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يلتقي منتخب كوريا الشمالية مع اليابان في مباراة مثيرة بنهائي كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً في كولومبيا «الأحد».
ويدخل منتخب كوريا الشمالية المباراة، ولديه أفضلية نفسية على منتخب اليابان، بعد أن تغلب عليه في نهائي كأس آسيا للسيدات تحت 20 عاماً التي أقيمت في أوزبكستان في مارس الماضي.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن كوريا الشمالية تسعى لإضافة لقبها العالمي الثالث إلى اللقبين اللذين فازت بهما في عامي 2006 و2016، وظهر المنتخب الكوري الشمالي بمستوى ثابت منذ بداية النسخة الحالية، حيث استهل حملته بالفوز 6 -2 على الأرجنتين في المجموعة السادسة.
تبع ذلك انتصارات على كوستاريكا 9-صفر وهولندا 2- صفر، كما تغلب على منتخب النمسا في دور الـ16 بنتيجة 5-2.
وواجه المنتخب الكوري الشمالي اختباراً صعباً في دور الثمانية أمام البرازيل، ولكنه خرج فائزاً بهدف، ثم التقى المنتخب الأميركي بالدور قبل النهائي، وفاز أيضاً بالنتيجة نفسها.
وقالت تشاي أون يونج، لاعبة المنتخب الكوري الشمالي، التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة في كأس آسيا تحت 20 سنة بأوزبكستان: «نحن على بعد مباراة واحدة فقط من التتويج بلقب بطل العالم، وهو شعور مذهل، إذا أصبحنا أبطالاً، فهذا يعني أننا فعلنا شيئاً رائعاً لوطننا. وهذا يعني أننا جلبنا شرفاً عظيماً لوطننا، وهذا هو أهم شيء».
وعن المنتخب الياباني، قالت تشاي: «بالطبع، المنتخب الياباني قوي للغاية وجيد فنياً، ويتحكم في وتيرة المباريات، لكننا واجهناه من قبل في كأس آسيا، وإذا لعبنا الآن كما فعلنا آنذاك، فأنا واثقة من قدرتنا على الفوز باللقب».
وبينما يتطلع المنتخب الكوري الشمالي لحصد لقبه الثالث في ظهوره الرابع بنهائي البطولة، يسعى المنتخب الياباني لتحقيق لقبه الثاني، بعدما تُوج باللقب العالمي في 2018، وحصوله على المركز الثاني قبل عامين.
وتأهل المنتخب الياباني للمباراة النهائية، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة الخامسة، بعد فوزه على نيوزيلندا 7- صفر، وعلى غانا 4-1، وعلى النمسا 2- صفر.
وفي دور الـ16 تغلب على نيجيريا 2-1، ثم تمكّن من الثأر من المنتخب الإسباني، بعدما تغلب عليه 1- صفر في دور الثمانية، بعد التمديد للوقت الإضافي، وفي الدور قبل النهائي تغلب على المنتخب الهولندي بهدفين.
وقالت ماناكا ماسوتكوبو، لاعبة المنتخب الياباني، إن منتخب بلادها عازم على عدم الخسارة مرة أخرى، بعدما فشل في التتويج باللقب في عام 2022 أمام المنتخب الإسباني.
وأضافت: «أعتقد أن الجميع متعبون، لكن لم يتبق لنا سوى مباراة واحدة، يمكننا خوضها مع هذا الفريق، لذا فإن التعب لا يعني أي شيء، سيبذل الجميع قصارى جهده من أجل الفريق، ونحن نريد الفوز بالتأكيد».
ويلتقي المنتخب الأميركي مع نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركز الثالث مساء اليوم السبت.

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