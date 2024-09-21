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الرياضة

«الإمارات للدراجات» ينافس على الصدارة في «طواف لوكسمبورج»

«الإمارات للدراجات» ينافس على الصدارة في «طواف لوكسمبورج»
21 سبتمبر 2024 15:27

أبوظبي (الاتحاد)
واصل مارك هيرشي، دراج فريق الإمارات للدراجات، تألقه في لوكسمبورج، حيث احتل المركز الثالث في المرحلة الثالثة من سباق طواف لوكسمبورج، ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام قبل مرحلة سباق الزمن الفردي البالغ 15 كم.
كان الفريق الإماراتي نشطاً للغاية طوال اليوم مع هجوم فيليكس جروسشارتنر من بعيد، لكن حركة مارك هيرشي عند الكيلومتر الثامن قبل النهاية التي تتبعها فان دير بويل (ألبيسين- ديسونينك)، هي التي أحدثت أكبر ضجة، على الرغم من أن حركة الفوز كانت في النهاية من قبل ماوري فانسيفينانت (سودال كويكستيب) ودافيدي فورمولو (موفيستار).
فاز بالسباق منفرداً، ماوري فانسيفينانت، الذي يتولى الآن صدارة السباق مع هيرشي الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام.

نتائج المرحلة الثالثة:
1- ماوري فانسيفينانت (سودال كويك ستيب) 4.54.34 دقيقة و34 ثانية
2- ماثيو فان دير بيل (ألبيسين ديسونينك) +41
3- مارك هيرشي (فريق الإمارات) الوقت نفسه

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الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:
1- ماوري فانسيفينانت (سودال كويكستيب) 12.21.16
2- ماثيو فان دير بيل (ألبيسين ديسونينك) +41
3- مارك هيرشي (فريق الإمارات) الوقت نفسه

الدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
لوكسمبورج
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