رابيو: «العدو اللدود» مارسيليا «اختيار القلب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

حظي النجم الفرنسي أدريان رابيو «29عاماً» الوافد الجديد لأوليمبيك مارسيليا، عند وصوله قبل أيام إلى مطار المدينة باستقبال حافل من جماهير نادي الجنوب الفرنسي، كما لوكان أحد نجوم «الروك»، حيث استقبله أكثرمن 500 مشجع بالهتاف والغناء والألعاب النارية، لدرجة جعلته متلهفاً لرؤية هذا الجو الجديد الذي يأمل أن يعيشه في ستاد «فيلودروم» معقل مارسيليا.

ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن ينتقل رابيو إلى مارسيليا، وهو الذي بدأ مشواره الكروي شاباً صغيراً في باريس سان جيرمان «الغريم التقليدي» و«العدواللدود» لمارسيليا، ولكن رابيو لم يعباً بغضب جماهير باريس والصحافة الموالية لسان جيرمان، وهجومها عليه.

وأكد رابيو في حديث للموقع الرسمي للنادي أنه لا يجد أي غضاضة في أن يلعب لمارسيليا بعد نشأته في سان جيرمان ولعبه ضمن صفوفه، قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي، وإن كانت نهايته سيئة في آخر موسمين له مع «الباريسي» حيث حُرم من اللعب في «حديقة الأمراء».

وأظهرالنجم الدولي رابيو (48 مباراة دولية مع الديوك) مدى فرحته وسعادته بالانتقال إلى مارسيليا، بل إنه اعترف بأنه فخور بذلك، مشيراً إلى أنه اختار هذا الفريق بـ «قلبه».

وعلق: أتمنى أن تسير الأمور سيراً حسناً، وما فعلته خيار رياضي جيد في المقام الأول، فوجئت بالاستقبال الحار من الجماهير في المطار، وأعتقد أن هذا الاستقبال ربما يمثل 2 أو 3% فقط مما يمكن أن يحدث في «الفيلودروم»، وداخل المدينة، أنا في منتهى السعادة.

وشدد رابيو على أنه مقاتل ويعشق الفوز والانتصارات ويضع لنفسه أهدافاً كبيرة وطموحات مشروعة، أهمها اعتلاء قمة الدوري الفرنسي «ليج آن» والحد من سيطرة نادي العاصمة هذه البطولة، وبذل أقصى الجهد من أجل إحراز اللقب، وأيضاً المنافسة بقوة على بطولة الكأس والسعي للفوزبها، كما أكد أنه يعرف جيداً أن هدف النادي الأهم هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

