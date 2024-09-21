حكيمي يغيب عن سان جيرمان

باريس (أ ف ب)

يغيب الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم على أرض رينس اليوم، ضمن المرحلة الخامسة، بحسب ما أعلن الفريق الباريسي.

وخاض حكيمي سلسلة من المباريات في الأسابيع الماضية، آخرها الأربعاء أمام جيرونا الإسباني (1-0) في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا وقبلها أمام بريست (3-1).

ولم يرد النادي على سؤال حول سبب غياب حكيمي.

وكان المدرب الإسباني لسان جيرمان لويس إنريكي قال الجمعة في مؤتمر صحفي: «الفرنسيون يلمسون الخشب للحصول على الحظ، أليس كذلك؟ مردود أشرف منذ عدة سنوات في أفضل حالاته، نحاول قدر المستطاع الاعتناء بلاعبينا، مع مرور الموسم، هناك لحظات عدة لإدارة هذه الحالات».

ويغيب أيضا الجناح الإسباني ماركو أسنسيو المصاب بتمدد عضلي في فخذه الأيمن، والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، على غرار الغائبين لفترة طويلة المهاجم البرتغالي غونسالو راموش (كاحل)، لوكا هرنانديز وبريسنيل كيمبيمبي.