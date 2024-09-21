تشيلسي.. ملك «خارج القواعد»!



لندن (أ ف ب)



قاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون فريقه تشيلسي إلى فوزه الثالث توالياً خارج أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على حساب جاره اللندني وستهام 3-0، ضمن المرحلة الخامسة.

وصحيح أن تشيلسي فاز بكل مبارياته خارج قواعده، لكنه لا يزال يبحث عن فوزه الأول في ملعبه «ستامفورد بريدج»، حيث سقط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب افتتاحاً 0-2، وتعادل مع كريستال بالاس 1-1.

وفيما رفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني مؤقتاً بانتظار بقية نتائج المرحلة، مُني وستهام بخسارته الثالثة توالياً في ملعبه لندن ستاديوم.

وبكر جاكسون في افتتاح التسجيل، عندما كسر مصيدة التسلل على الممر الأيسر، وانطلق وانفرد من زاوية ضيقة، ليسددها خادعة مرت بين قدمي الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (4).

هبّت رياح التسجيل مرة جديدة عن طريق جاكسون بالذات، انفرد هذه المرة في قلب المنطقة، ولعب أرضية جديدة إلى يمين الحارس المتقدم عن مرماه، ليحقق «البلوز» في أول ثلث ساعة بداية صاخبة (18).

وهذه أسرع ثنائية للاعب من تشيلسي في الدوري، بعد هدفي الإيفواري ديدييه دروجبا في مرمى ميدلزبره في 2005 «17 دقيقة»، بحسب موقع أوبتا للإحصائيات.

ألغي هدف لوستهام عبر الغاني محمد قدوس بداعي التسلل «32»، بعد أن طالب بركلة جزاء من خطأ للفرنسي ويسلي فوفانا على الهولندي كريسنسيو سامرفيل «30»، لينتهي الشوط الأول بثنائية جاكسون «23 عاماً» الذي يفضله مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا على الفرنسي كريستوفر نكونكو.

في الشوط الثاني، نسج تشيلسي على المنوال عينه، وهز شباك المضيف باكرا بتسديدة قوية لكول بالمر، مستفيداً من تمريرة مقشرة لجاكسون، أثر هجمة مرتدة «47»، ليحقق رجال ماريسكا فوزاً صريحاً.