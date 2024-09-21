فونسيكا «حالة هدوء» قبل «ديربي الغضب»!



روما (أ ف ب)

بقي البرتغالي باولو فونسيكا هادئاً، قبل مباراة فريقه ميلان مع جاره الإنتر، رغم بداية موسمه مخيبة، بحسب ما قاله عشية مواجهة رجحت الصحف المحلية أنها قد تحدد مستقبله مع الفريق «اللومباردي».

شرح في مؤتمر صحفي «لا أفكر في موقفي الشخصي، الأهم هو الفريق والديربي، أركز كما فعلت دوماً، كي يكون الفريق جاهزاً الأحد».

تابع فونسيكا في وقت ذكرت تقارير صحفية أن ميلان اتصل بمدربين عدة، بينهم ماوريتسيو سارّي للحلول بدلاً من البرتغالي القادم في يونيو «شعرت دوماً ولا زلت أشعر بدعم النادي وإدارته، ولم يتغير أي شيء».

وتحت إشراف فونسيكا، لم يفز ميلان سوى مرة يتيمة، ويحتل المركز العاشر في الدوري، مع 5 نقاط في أربع مباريات، وخسر أمام ليفربول الإنجليزي 1-3، في باكورة مبارياته في دوري أبطال أوروبا.

أضاف مدرب روما وليل الفرنسي السابق «يمكنني تقديم شرح طويل (لتبرير بداية الموسم)، لكن لا أريد إعطاء الانطباع بأني اختلق التبريرات، المهم أنه في كل مبارياتنا، مررنا بفترات جيدة وأقل سيئة؛ لذا يجب أن نحظى بالاستمرارية».

أردف «يجب أن نواصل العمل، أشعر بفريق متحد لكنه محبط».

ويبتعد ميلان بفارق ثلاث نقاط عن جاره اللدود الإنتر حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس قبل ديربي الأحد المنتظر.

وخرج الإنتر فائزاً في آخر ست مواجهات بمختلف المسابقات، وهي أطول سلسلة في تاريخ المبارزة بين الناديين.