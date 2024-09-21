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الرياضة

جوارديولا: هذه المباراة لن تحسم لقب «البريميرليج»

جوارديولا: هذه المباراة لن تحسم لقب «البريميرليج»
21 سبتمبر 2024 18:16

 
مانشستر (د ب أ)

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يعتقد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن مباراة فريقه أمام أرسنال الأحد، ليست فرصة مبكرة لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، لديه الفرصة للابتعاد بقمة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط أمام أرسنال، أقرب ملاحقيه في الموسمين الماضيين، من خلال الفوز بالمباراة التي تجمعهما على استاد «الاتحاد».
ويشعر جوارديولا أنه من المبكر للغاية استخلاص أي استنتاجات طويلة الأمد من مباراة، مشيراً إلى أنه يولي اهتماماً أكبر بنتائج الفريق ككل هذا الموسم.
وقال جوارديولا: «في مرحلة مبكرة من الموسم، لا يعد الأمر أكثر من مجرد تحسين مزاج الفريق في المباريات المقبلة».
وأضاف: «فيما يتعلق بجدول الترتيب الأمر غير مهم للغاية، سيكون مهماً عندما نزور لندن في النصف الثاني من الموسم».
وأردف: «إنه أمر مهم ولكن من حيث الفوز أو الخسارة للقب الدوري الإنجليزي، فالأمر ليس مهماً، بعد مرور خمس جولات فقط، فالأمر ليس مهماً، ولكن إذا فكرنا أن الفوز على أرسنال، بالجودة التي يمتلكها، ليس مهماً، سنكون على خطأ».
وتمكن مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين أمام أرسنال، بعدما استمر الصراع على اللقب حتى المباراة الأخيرة للدوري.
ولكن جوارديولا لا يعتزم حتى ذكر تأثير الانتصار المحتمل على جدول الترتيب للاعبيه.
وقال: «لماذا أخبرهم وهم يعرفون بالفعل؟ يرون الجدول، هم يعرفون، لا يوجد حافز في الفوز، من أجل توسيع الفارق لخمس نقاط بعد مرور خمس جولات».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
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جوارديولا
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