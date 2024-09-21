كيربر: لم أتأقلم على حياتي!

برلين (د ب أ)



أكدت نجمة التنس الألمانية المعتزلة أنجيلك كيربر، أنها لم تتأقلم بعد على حياتها الجديدة، بعد إنهاء مسيرتها الرياضية الناجحة، وأنها تتطلع إلى المستقبل بهدوء.

وقالت كيربر، على هامش بطولة كأس لافر في برلين، إنها تريد تجربة مشاريع جديدة بمجرد أن تستقر في حياتها الجديدة،

وأضافت: «بالتأكيد سيكون هناك شيء في طور التنفيذ، سواء كان تعلم لغة، أو ربما العزف على البيانو».

وأضافت اللاعبة الفائزة ببطولة ويمبلدون في عام 2018 وببطولتي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة في عام 2016 «لا أشعر بأنني في كامل لياقتي البدنية بعد؛ لأن لدي الكثير من المواعيد المعلقة، ومع ذلك، أحاول أن أتعامل مع كل لحظة بشكل مختلف قليلاً عن اللحظات التي كنت فيها متوترة للغاية في حياتي داخل الملعب».

وبعد خسارتها في دور الثمانية بمنافسات فردي السيدات في أولمبياد باريس 2024، أنهت كيربر «36 عاماً» مسيرتها في نهاية يوليو الماضي، من أجل التفرغ لرعاية أبنتها ليانا التي رزقت بها في فبراير 2023.

وأشارت اللاعبة الألمانية المعتزلة «أنا على ما يرام تماماً، في الوقت الراهن أقضي الكثير من الوقت مع أبنتي الصغيرة، وهو أمر يشعرني بالمتعة، لكن لا يكون لدي هذا المتسع من الوقت في نهاية اليوم».