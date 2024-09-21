كامافينجا..«النبأ السعيد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

تتلهف جماهير ريال مدريد الإسباني على عودة متوسط الميدان الفرنسي إدواردو كامافينجا «21عاماً»، الذي أصيب منذ بداية الموسم، خلال أحد التدريبات، قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي الذي أحرزها الريال بعد فوزه 2-صفر.

وجاءت الإصابة على بأقدام زميله أوريليان تشواميني، نتيجة تخله بقوة على مواطنه، مما أدى إلى إصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسر.

ولم يلعب كامافينجا «دقيقة» في مباريات الدوري الإسباني «الليجا»، ومن وقتها يشكل فراغاً كبيراً في الوسط، خاصة في ظل اعتزال النجم الألماني توني كروس، حيث كان الفرنسي يلعب بديلاً له في أحيان كثيرة.

وأمضى كامافينجا فترة طويلة تقترب من شهر ونصف الشهر في عيادة النادي بسبب هذه الإصابة.

غير أن الإيطالي كارلوأنشيلوتي زفّ «النبأ السعيد» لجماهير الريال عندما صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة إسبانيول في الجولة الخامسة للدوري «الليجا»، حيث أعلن أن كامافينجا سيشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق، ومن المرجح أن يكون جاهزاً للعودة إلى الملاعب الأسبوع القادم.

وأكد أنشيلوتي أن كامافينجا يعمل بقوة من أجل الإسراع بالعودة، وقال إنه لاعب مهم جداً بالنسبة للفريق، وبمقدوره تقديم الكثير من الحلول، عند مشاركته في المباريات خلال الفترة القادمة.

تصريح أنشيلوتي لم يسعد ريال مدريد وجماهيره واللاعب فقط، وإنما أسعد الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب، لحاجته إلى جهود اللاعب خلال فترة توقف نشاط الدوريات الأوروبية، بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية» في أكتوبر القادم.

صرخة كامافينجا عند تعرضه للإصابة وسقوطه أرضاً، أوقفت التدريبات وأثارت قلق زملائه عليه، وخاصة مواطنه تشواميني المتسبب في الإصابة، خوفاً من أن تكون الإصابة خطيرة، وتتطلب تدخلاً جراحياً.