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الرياضة

محرز يكشف عن سبب عدم ارتداء الوشاح السعودي

محرز يكشف عن سبب عدم ارتداء الوشاح السعودي
21 سبتمبر 2024 19:16

 
الرياض (د ب أ) 

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تعرض لاعب أهلي جدة، رياض محرز، لانتقادات عديدة من جماهير فريقه، لعدم ارتداء الوشاح الذي ارتداه بقية اللاعبين في المباراة أمام ضمك بالدوري السعودي لكرة القدم، مما دفعه للرد برسالة.
ورد محرز على الانتقادات التي وجهت له، بعدم ارتداء الوشاح الذي ارتداه بقية اللاعبين خلال المباراة، من خلال حسابه الرسمي على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي.
وقال محرز عبر حسابه في «إكس»: «لم أحصل على وشاح من أحد قبل النشيد الوطني، وحصلت عليه فقط بعد ذلك»، مرفقاً المنشور بصورة له وهو يرتدي الوشاح.
وكانت صورة للاعب الجزائري رياض محرز تظهره دون ارتداء الوشاح، خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي قد أثارت جدلاً واسعاً. وأطلقت وزارة الرياضة السعودية هذا العام شعار «نحلم ونحقق» على الجولة الرابعة من بطولة الدوري، احتفالاً باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
وظهر لاعبو الأهلي مرتدين الوشاح الخاص بهذه المناسبة أثناء عزف النشيد الوطني، وقبل انطلاق المباراة، فيما ظهر محرز دون ارتداء الوشاح.
وقد انتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب الجزائري بعدما تم تداول صورة له بجانب زملائه دون ارتداء الوشاح، إلا أن آخرين دافعوا عن محرز بنشر صورته مرتدياً الوشاح، قبل أن يرد نجم مانشستر سيتي السابق بنفسه على حسابه.
وكان الأهلي قد فاز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة خرج فيها محرز بعد 45 دقيقة فقط.
وأوضح محرز في منشور آخر على «إكس» قائلاً: «أعاني التهاباً في الشعب الهوائية، وأحتاج للراحة قليلاً قبل أن أعود إلى أفضل مستوياتي».

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