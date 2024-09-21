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الرياضة

نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة سنغافورة»

نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة سنغافورة»
21 سبتمبر 2024 19:19

برلين (د ب أ)

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حصد البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا - 1».
وسجل نوريس أسرع لفة خلال التجربة الرسمية في دقيقة واحدة و525. 29 ثانية، ليحصد مركز الانطلاق الأول للمرة السادسة في مسيرته، متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول الفائز بلقب بطولة العالم لفئة السائقين في المواسم الثلاثة الماضية.
وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس في المركز الثالث، بعد انطلاقة متأخرة تحت الأضواء الكاشفة خلال التجربة الرسمية التي جرت في شوارع سنغافورة.
وتعرض كارلوس ساينز، سائق فيراري، الفائز بنسخة الموسم الماضي لسباق سنغافورة بعد انطلاقه من المركز الأول، لحادث تصادم بالحواجز، مما أدى لرفع العلم الأحمر.
ولم يصب ساينز بأي آذى خلال حادث التصادم، لكنه سيبدأ السباق من المركز العاشر، حيث تدخل القائمون على المضمار لرفع حطام سيارته من أجل تمكين باقي السائقين من مواصلة التنافس خلال التجربة الرسمية.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
سنغافورة
مكلارين
ماكس فرستابن
لويس هاميلتون
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