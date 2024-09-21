الشارقة يستعرض أمام الجزيرة بـ«رباعية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الشارقة فوزاً كبيراً على الجزيرة بـ«رباعية»، ضمن «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع الشارقة رصيده إلى تسع نقاط، ليحصد «العلامة الكاملة» في ثلاث مباريات، في حين تجمد رصيد الجزيرة عند ثلاث نقاط.

سجل الأهداف ميلوني في الدقيقة 21، وفراس بالعربي في الدقيقة 30، وعثمان كمارا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وكايو لوكاس في الدقيقة 82.

انتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» بثلاثة أهداف، وشهد طرد كيبانو لاعب الجزيرة في الدقيقة 12، وهو ما صعب الأمور على «فخر أبوظبي».

وشهدت المباراة تألقاً كبيراً للبرازيلي كايو لوكاس الذي صنع الأهداف الثلاثة الأولى، وسجل الهدف الرابع، بعد صناعة متميزة من ألكاسير.

وسيطر الشارقة على اللقاء، خاصة بعد طرد كيبانو، في حين لم يستطع الجزيرة العودة، أو تهديد مرمى عادل الحوسني حارس أصحاب الأرض، خاصة في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز كبير للشارقة.