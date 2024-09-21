بايرن ميونيخ.. «حلقة جديدة» من «مسلسل الرعب»!



برلين (د ب أ)



واصل بايرن ميونيخ انطلاقته المثالية في الموسم الجديد، من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، واكتسح مضيفه فيردر بريمن 5 -صفر بالمرحلة الرابعة.

وفي باقي المباريات فاز يونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 2-1، وفرايبورج على مضيفه هايدنهايم 3 -صفر، وتعادل بوخوم مع ضيفه هولشتاين كيل 2-2.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، سجل بايرن ميونيخ فوزه الرابع على التوالي، محافظاً على العلامة الكاملة، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه فرايبورج، وتوقف رصيد بريمن عند خمس نقاط في المركز العاشر.

وواصل النادي البافاري تألقه اللافت تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، حيث سجل الفريق 20 هدفاً في أخر ثلاث مباريات، بفوزه على هولشتاين كيل 6-1 في «البوندسليجا»، ثم انتصاره الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9 -2، في دوري أبطال أوروبا، قبل الفوز بخماسية على بريمن.

افتتح الجناح الفرنسي مايكل أوليسي التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 23، مستغلاً تمريرة متقنة من هاري كين ليسدد في الزاوية القريبة. وتمكن النجم الدولي الشاب جمال موسيالا من تسجيل الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 32، بعد تمريرة رائعة من أوليسي.

وفي الشوط الثاني، واصل هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا توهجه، وسجل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 57، بعدما تبادل التمرير مع أوليسي، قبل أن يسدد من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك، معلناً عن الهدف الـ41 له في «البوندسليجا» منذ قدومه من صفوف توتنهام الإنجليزي العام الماضي، ليصبح بذلك اللاعب الإنجليزي الأكثر تسجيلاً في الدوري الألماني.

وعاد أوليسي مرة أخرى، ليؤكد أنه صفقة قيمة بكل معنى الكلمة، حيث سجل الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 60، بعد أن تبادل التمرير مع ألفونسو ديفيز، قبل أن يسدد من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وسجل أوليسي هدفه الثالث خلال أربع مباريات في «البوندسليجا» منذ قدومه من صفوف كريستال بالاس الإنجليزي.

وبعد خمس دقائق فقط، شارك سيرج جنابري في مهرجان الأهداف، وأحرز الهدف الخامس للنادي البافاري، بعدما تلقى تمريرة من هاري كين قبل أن يتخلص من الرقابة الدفاعية ويسدد كرة رائعة في الشباك.