أحمد فتحي.. «نهاية المشوار»



القاهرة (د ب أ)



أعلن أحمد فتحي، مدافع بيراميدز المصري لكرة القدم، اعتزاله كرة القدم رسمياً مع نهاية الموسم.

وقال أحمد فتحي في تصريحات تليفزيونية لقناة «إم بي سي مصر»، إنه أكتفي بما قدمه عبر مشوار طويل للغاية مع الأندية التي لعب لها، وجميع المنتخبات المصرية.

ويملك أحمد فتحي تاريخاً طويلاً مع الكرة المصرية، والذي لمع أسمه منذ تصعيده للفريق الأول مع الإسماعيلي عام 2001، ولعب لأندية شيفيلد يونايتد الإنجليزي، والأهلي وبيراميدز المصريين، وكاظمة الكويتي، وهال سيتي الإنجليزي، وأم صلال القطري، وحقق جميع البطولات من بينها أمم أفريقيا في 2006 و2008 و2010، بجانب المشاركة في الأولمبياد وكأس العالم للكبار وللأندية مع الأهلي، وحقق فتحي 23 لقباً طوال مسيرته.