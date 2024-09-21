ليفربول إلى قمة «البريميرليج»



ليفربول (د ب أ)



استعاد ليفربول توازنه، بالفوز على ضيفه بورنموث بنتيجة 3- صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويدين ليفربول بهذا الفوز لمهاجمه الكولومبي لويس دياز الذي سجل الهدفين الأول والثاني في غضون ثوانٍ قليلة بالدقيقتين 26 و28، ورفع لويس دياز رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي، منذ بداية الموسم الجاري.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة 37، ليسجل المهاجم الأوروجوياني هدفه الأول هذا الموسم، ويكسر صياماً طويلاً عن التهديف منذ أوائل أبريل الجاري.

وكانت تقنية الفيديو تدخلت بعدم احتساب هدف سجله بورنموث بعد مرور ثلاث دقائق، بداعي وجود تسلل ضد مهاجمه أنطوان سيمينو. ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز لصدارة الترتيب مؤقتاً، ويتجاوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية على ملعبه أمام نوتنجهام فورست.

في المقابل، تكبد فريق بورنموث خسارته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند خمس نقاط، ويتراجع للمركز الثالث عشر.