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الرياضة

تأهل حتا والحمرية ويونايتد والجزيرة الحمراء في «الكأس الأغلى»

تأهل حتا والحمرية ويونايتد والجزيرة الحمراء في «الكأس الأغلى»
21 سبتمبر 2024 20:55

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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أكمل حتا والحمرية والجزيرة الحمراء ويونايتد، عقد المتأهلين إلى ربع نهائي التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى، والمؤهلة إلى الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، ولحق «الرباعي» بدبا والفجيرة ومصفوت والظفرة، مع ختام الدور الأول.
وغلفت الإثارة مباريات اليوم الثاني للتصفيات، بفوز حتا على العربي 3-2، ويونايتد على جلف يونايتد 2-0، فيما تخطى الحمرية منافسه الذيد 7-6 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، وهو السيناريو ذاته الذي تكرر في مواجهة الجزيرة الحمراء ومجد، بفوز الأول 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1.
ويلتقي في ربع النهائي مصفوت ودبا، الحمرية والفجيرة، حتا والجزيرة الحمراء، الظفرة ويونايتد.
وتقام أدوار التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الدور الأول وحتى نصف النهائي، ويتأهل الناديان الفائزان في «نصف النهائي»، إلى دور الـ 16، لينضما إلى أندية «دوري أدنوك للمحترفين» الـ 14، والذي تُسحب قرعته الثلاثاء في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي.

كأس رئيس الدولة
حتا
الحمرية
الجزيرة الحمراء
دوري الدرجة الأولى
دوري أدنوك للمحترفين
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