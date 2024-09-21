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الرياضة

«أبيض الشباب» يكسب لبنان بـ «ثلاثية» في تصفيات آسيا

«أبيض الشباب» يكسب لبنان بـ «ثلاثية» في تصفيات آسيا
21 سبتمبر 2024 21:27


معتصم عبدالله (أبوظبي)

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فاز منتخبنا الوطني للشباب على لبنان 3-2، على استاد عبد الله الخليفة في مدينة الكويت، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين.
وسجل أهداف «أبيض الشباب»، عيد الحمادي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأنطوني خياط في الدقيقة 46، وغيث بدر في الدقيقة 51، فيما سجل لمنتخب لبنان جو خواجة في الدقيقة 92، ومحمد قصاص في الدقيقة 93.
ويواصل «أبيض الشباب» مشوار التصفيات الآسيوية، بلقاء جزر ماريانا الشمالية يوم الاثنين، وكوريا الجنوبية في الجولة الثالثة مساء الجمعة المقبل، ويختتم التصفيات بمواجهة الكويت المستضيف يوم 29 سبتمبر.
وتتأهل إلى النهائيات المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها الصين «المضيف» بطل نسخة عام 1985، حيث تستضيف الصين البطولة للمرة الثانية، بعد أول مرة عام 2010.

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تصفيات كأس آسيا
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