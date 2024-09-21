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الرياضة

«الجراح تنزف» في ليل!

«الجراح تنزف» في ليل!
21 سبتمبر 2024 21:58

 
باريس (أ ف ب)

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واصل ليل الذي تلقى سلسلة من أربع هزائم في مختلف المسابقات هدر النقاط بتعادله مع ضيفه ستراسبورج 3-3، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وفشل ليل الذي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط في العودة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارتين في الدوري أمام سانت إتيان 0-1 وباريس سان جيرمان حامل اللقب 1-3 في المرحلتين الماضيتين، أتبعهما بهزيمة أمام سبورتنج البرتغالي 0-2 في مستهل مغامرته في دوري أبطال أوروبا.
تقدم ليل الذي أظهر علامات ضعف دفاعياً بهدفي الكوسوفي إيدون زيجروفا (15 و27)، قبل أن تتلقى شباكه ثلاثة أهداف، عبر البرازيلي أندري سانتوس (30)، والهولندي إيمانويل إيميجا (42)، والسويدي سيباستيان ناناسي (66).
وأنقذ الكندي جوناثان ديفيد فريقه ليل من خسارة خامسة توالياً في مختلف المسابقات بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء تسبب بها زميله البرتغالي تياجو سانتوش (84).
ويحتل ستراسبورج المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات وهزيمة.

الدوري الفرنسي
ليل
ستراسبورج
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
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