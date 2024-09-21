الأحد 22 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يحسم «الديربي» أمام النصر بـ«ريمونتادا الثلاثية»

الوصل يحسم «الديربي» أمام النصر بـ«ريمونتادا الثلاثية»
21 سبتمبر 2024 22:16

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«الفرسان» و«العنابي».. سباق «العلامة الكاملة»
تأهل حتا والحمرية ويونايتد والجزيرة الحمراء في «الكأس الأغلى»


حول الوصل تأخره أمام ضيفه النصر بهدف، إلى فوز 3-1، في مباراة «الديربي»، والتي جمعت الفريقين، على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى «الوصافة» مؤقتاً، مقابل بقاء «العميد» الذي تكبد الخسارة الأولى في الدوري، برصيد 6 نقاط، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها «العميد» في «ديربي بر دبي»، بعد إنهاء الشوط الأول بالتقدم.
وجاءت انطلاقة «الديربي» مثيرة، في ظل الأجواء الجماهيرية الكبيرة من أنصار الفريقين، ومالت كفة الأفضلية النسبية للوصل في الهجوم، مقابل تكتل دفاعي للاعبي النصر.
ومنح عادل تعرابت قائد «العميد»، فريقه الأسبقية في الشوط الأول، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 22، من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة، مستفيداً من كرة أبعدها دفاع الوصل، وهو الهدف الرابع الذي يسهم تعرابت في تسجيله لـ«الأزرق» في 5 مباريات الموسم الحالي بإحرازه هدفين، مقابل صناعة هدفين آخرين.
وعاد الوصل أكثر قوة في الشوط الثاني، لينجح كايو كانيدو في إدراك التعادل في الدقيقة 53، مستفيداً من رمية تماس نفذها علي صالح داخل المنطقة، استحوذ عليها كايو، قبل أن يسدد بيمناه في الزاوية البعيدة لمرمى عبدالله التميمي، وهو سادس أهداف كايو في مرمى «العميد» في الدوري، من بينها 5 أهداف بقميص «الأصفر»، وهدف مع العين.
ومنح علي صالح «الإمبراطور» التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 74، من تسديدة صاروخية داخل المنطقة، مستفيداً من خطأ دفاعي في تشتيت الكرة، قبل أن يعزز المدافع المغربي سفيان بوفتيني تقدم «الأصفر» بالهدف الثالث في الدقيقة 82، بعد كرة توغل بها علي صالح بنجاح وراوغ دفاع «الأزرق»، قبل أن يمرر تجاه بوفتيني الذي نجح في تسجيل هدفه العاشر في الدوري، والثاني على التوالي في مرمى النصر.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
النصر
علي صالح
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء 1500شخص في كوريا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية
اليوم 08:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يهز الأرجنتين
اليوم 08:16
تصاعد الدخان من موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الريحان في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان
اليوم 01:32
كامالا هاريس لدى وصولها لتجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
اليوم 01:32
عشر سنوات من الانقلاب الحوثي تركت بصمتَها القاسية على صنعاء القديمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لم تقدِّم خلال 10 سنوات سوى الخراب والدمار
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©