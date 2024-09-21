الوصل يحسم «الديربي» أمام النصر بـ«ريمونتادا الثلاثية»

معتصم عبدالله (دبي)



حول الوصل تأخره أمام ضيفه النصر بهدف، إلى فوز 3-1، في مباراة «الديربي»، والتي جمعت الفريقين، على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى «الوصافة» مؤقتاً، مقابل بقاء «العميد» الذي تكبد الخسارة الأولى في الدوري، برصيد 6 نقاط، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها «العميد» في «ديربي بر دبي»، بعد إنهاء الشوط الأول بالتقدم.

وجاءت انطلاقة «الديربي» مثيرة، في ظل الأجواء الجماهيرية الكبيرة من أنصار الفريقين، ومالت كفة الأفضلية النسبية للوصل في الهجوم، مقابل تكتل دفاعي للاعبي النصر.

ومنح عادل تعرابت قائد «العميد»، فريقه الأسبقية في الشوط الأول، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 22، من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة، مستفيداً من كرة أبعدها دفاع الوصل، وهو الهدف الرابع الذي يسهم تعرابت في تسجيله لـ«الأزرق» في 5 مباريات الموسم الحالي بإحرازه هدفين، مقابل صناعة هدفين آخرين.

وعاد الوصل أكثر قوة في الشوط الثاني، لينجح كايو كانيدو في إدراك التعادل في الدقيقة 53، مستفيداً من رمية تماس نفذها علي صالح داخل المنطقة، استحوذ عليها كايو، قبل أن يسدد بيمناه في الزاوية البعيدة لمرمى عبدالله التميمي، وهو سادس أهداف كايو في مرمى «العميد» في الدوري، من بينها 5 أهداف بقميص «الأصفر»، وهدف مع العين.

ومنح علي صالح «الإمبراطور» التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 74، من تسديدة صاروخية داخل المنطقة، مستفيداً من خطأ دفاعي في تشتيت الكرة، قبل أن يعزز المدافع المغربي سفيان بوفتيني تقدم «الأصفر» بالهدف الثالث في الدقيقة 82، بعد كرة توغل بها علي صالح بنجاح وراوغ دفاع «الأزرق»، قبل أن يمرر تجاه بوفتيني الذي نجح في تسجيل هدفه العاشر في الدوري، والثاني على التوالي في مرمى النصر.