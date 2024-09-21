مانشستر يونايتد.. «عقم هجومي»!



لندن (د ب أ)



خيم التعادل السلبي على مباراة كريستال بالاس مع ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر على مجريات اللعب تماماً في الشوط الأول، لكنه عجز عن هز شباك أصحاب الأرض، وسط تألق لافت للحارس دين هندرسون.

وهدأ إيقاع اللعب كثيراً في الشوط الثاني، وسط تألق من جانب أندري أونانا حارس مرمى مانشستر الذي أنقذ فريقه من أكثر من فرصة خطيرة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع مانشستر رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر، مقابل ثلاث نقاط لكريستال بالاس في المركز السادس عشر.

وكان مانشستر فاز على مضيفه ساوثهامبتون 3-صفر في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم أعقب ذلك بانتصار كاسح على ضيفه بارنسلي 7 -صفر في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أما كريستال بالاس، فلم يعرف طعم الفوز خلال أول خمس جولات من الدوري الإنجليزي، إذ خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين.

وكان بمقدور مانشستر أن يتقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة بوساطة ماتياس دي ليخت، بعد أن تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء في غفلة من المدافعين، لكنه سدد ضربة رأس ضعيفة في أحضان دين هندرسون حارس كريستال بالاس.

وضاعت فرصة جديدة لمانشستر في الدقيقة التاسعة، حينما سدد أليخاندرو جارناتشو كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لكن حارس كريستال بالاس وقف له بالمرصاد.

وأنقذ هندرسون مرمى كريستال بالاس من هدف محقق في الدقيقة 13 وتصدى ببراعة لضربة رأس نفذها دي ليخت من داخل منطقة الست ياردات.

وضاعت فرصة ذهبية لمانشستر لتسجيل هدف السبق في الدقيقة 27 حينما تصدت العارضة لتسديدة أليخاندرو جارناتشو، قبل أن ترتد الكرة إلى برونو فيرنانديز الذي سدد كرة قوية لكنها ارتطمت بالقائم.

ولم يحدث أي جديد خلال باقي أحداث الشوط الأول لكن مانشستر كان مهيمنا بشكل كبير على مجريات اللعب، إلا أنه عجز عن الوصول لشباك أصحاب الأرض.

واستأنف مانشستر نشاطه الهجومي في الشوط الثاني، لكن دون خطورة تذكر على مرمى كريستال بالاس في ربع الساعة الأول.

وعاد هندرسون لينقذ مرمى كريستال بالاس، من فرصة محققة وتصدى باتقان لتسديدة أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 63 ورد كريستال بالاس بهجمة خطيرة في الدقيقة 65 عندما سدد إسماعيلا سار كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أندري أونانا حارس مانشستر، لترتد الكرة إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة قوية أيضاً، لكن أونانا أنقذ الموقف بثبات.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة، كان ويل هيوز قريباً من خطف الفوز لكريستال بالاس، عندما سدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لكن أونانا أنقذ الموقف مجدداً.