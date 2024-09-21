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الرياضة

مرموش يواصل «التوهج» في «البوندسليجا»

مرموش يواصل «التوهج» في «البوندسليجا»
21 سبتمبر 2024 22:55

 
فرانكفورتر (د ب أ)

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تقدم آينتراخت فرانكفورت للمركز الثالث، بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 - صفر، في المرحلة الرابعة للبوندسليجا.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت، بهدف سجله لاعب الوسط السويدي الشاب هوجو لارسون من ضربة جزاء في الدقيقة 31، ثم أضاف النجم المصري عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 80.
وتقدم مرموش للمركز الثاني في قائمة هدافي الموسم الحالي للبوندسليجا بعد تسجيله أربعة أهداف في أول أربع مباريات، متأخراً بفارق هدف واحد عن الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونيخ، ومتساوياً في رصيد الأهداف مع أندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم.
ورفع فرانكفورت رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة، في المركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن فرايبورج الوصيف، وتوقف رصيد جلادباخ عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

الدوري الألماني
البوندسليجا
هاري كين
بايرن ميونيخ
آينتراخت
مونشنجلادباخ
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