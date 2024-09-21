«زوارق أبوظبي» تُطارد اللقب في جولة الختام بالبرتغال

أبوظبي (الاتحاد)

يسدل الستار اليوم على بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2» بإقامة السباق الرئيس للجولة السادسة والختامية على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها بالبرتغال، بمشاركة 16 زورقاً، منها 5 زوارق تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة، ويخوض فريق أبوظبي التحدي برغبة التتويج عبر زورقيه «أبوظبي 1»، بقيادة راشد القمزي حامل اللقب، والمتوج به أربع مرات، و«أبوظبي 36»، بقيادة منصور المنصوري، الذي يأمل في كتابة التاريخ بإحراز لقبه الأول، حيث يتصدران الترشيحات لحسم اللقب بالأفضلية في الأداء، خلال الجولات الخمس الماضية ورصيد النقاط التي حصداها، إلى جانب وجود زورقين ضمن القائمة المتنافسة على مقاعد المقدمة.

ويتصدر راشد القمزي الترتيب العام برصيد 61 نقطة، ويليه الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 55 نقطة، ويأتي منصور المنصوري ثالثاً برصيد 51 نقطة، كما يدخل في المنافسة كل من البريطاني ماثيو بالفيرمان، والسويدية ماتيلدا وايبرج برصيد 44 نقطة لكل منهما.

وكانت الجولة الخامسة التي أقيمت في مدينة بيسو بالبرتغال أيضاً، قد شهدت تحولات في ترتيب فرق المقدمة، حيث نجح خلالها منصور المنصوري، في إحراز لقب الجولة، وتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب.

ويفرض تقارب النقاط بين الزوارق المتنافسة خوض السباق الختامي بحسابات دقيقة بعيداً عن أي مغامرة غير محسوبة ربما تطيح بالآمال.

وكانت فعاليات الجولة الختامية للبطولة قد بدأت يوم الجمعة بالتسجيل الرسمي والفحص الفني للزوارق والتجارب الحرة، وفي اليوم التالي سباق أفضل زمن لتحديد ترتيب انطلاقة الزوارق في السباق الرئيس.

من جانبه، أكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن تواجد زورقين لفريق أبوظبي في صلب المنافسة على اللقب يمنح الفريق الأفضلية في السباق الختامي، ويجب عليه أن يكون في قمة تركيزه لتنفيذ الخطة الموضوعة، والابتعاد عن الأخطاء، والسير على وتيرة تضمن الوصول إلى منصة التتويج بإحراز اللقب.

وقال: سباق ختام البطولة يعد منصة حصاد مشوار موسم طويل حفل بالتنقل بين العديد من المحطات لخوض الجولات، والعمل على حصد النقاط، وقراءة مسار البطولة، وصولاً إلى اللحظات الحاسمة، ونأمل أن تكون سعيدة للفريق وطاقمه بإحراز لقب إماراتي خامس، والانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج.

وأضاف: فريق أبوظبي أكمل جاهزيته بصورة مثالية توفرت خلالها كل عناصر النجاح، ونثق بتقديم راشد القمزي ومنصور المنصوري، أفضل أداء وتحقيق الهدف.