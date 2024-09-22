برشلونة وفياريال.. مواجهة الأهداف الـ 92!

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي فياريال وبرشلونة، الليلة على ملعب «لا سيراميكا» في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي واحدة من أكثر المواجهات غزارة بالأهداف في «الليجا» خلال السنوات الأخيرة.

انتهت مواجهتا الموسم الماضي، بفوز برشلونة في الأولى 4-3، ثم تفوق فياريال في الثانية 5-3، ولم يعرف الفريقان بالمجمل التعادل السلبي منذ يناير 2012، وفي 24 مواجهة على مدار 12 موسم لاحق، شهدت هذه اللقاءات تسجيل 92 هدفاً، بمعدل 3.92 هدف للقاء الواحد.

ونجح «البلوجرانا» من تحقيق انطلاقة مثالية، بعدما حقق الفوز في أول خمس مباريات على التوالي، إلا أن الخسارة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا، تجعل المدرب هانزي فليك، يتحسب لمواجهة «الغواصة الصفراء» بقيادة المدرب المخضرم مارسيلينو، الذي حقق 4 انتصارات ضد برشلونة في مسيرته، لكنها جاءت بشكل مؤثر، منها فوزين في نهائي كأس الملك مع فالنسيا في 2019 وأتلتيك بلباو في 2021، وإقصاء برشلونة من تلك المسابقة مع أتلتيك في العام التالي 2022، قبل الفوز المثير مع فياريال في الملعب الأولمبي للنادي الكتالوني الموسم الماضي 5-3.

ويتطلع برشلونة لمواصلة البناء على هذا الأداء الإيجابي، وهو الذي حصد 16 نقطة في أول 6 جولات في الموسم قبل الماضي ليحصد اللقب في نهاية المطاف، مما يجعله يسعى لتكرار هذا الأمر، علماً بأن التفوق على فياريال سيعني التخلص من أحد المطاردين، حيث يتواجد «الغواصة الصفراء» خلفه بفارق أربع نقاط برصيد 11 نقطة.