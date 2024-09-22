برشلونة يضع خطة إعادة «فاتي أفضل نسخة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يضع برشلونة «خطة مقننة» من أجل إعادة النجم الشاب أنسو فاتي «21 عاماً»إلى المستوى الرائع الذي بدأ به مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول للبارسا موسم 2019-2020، بعد أن حاصرته الإصابات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وشارك فاتي لدقائق قليلة خلال خسارة برشلونة من موناكو في الجولة الأولى لدوري الأبطال الأوروبي (1-2)، بهدف تجربته وتم وضع برنامج خاص له من أجل سرعة استعادة مستواه.

ولم يرتد فاتي قميص برشلونة لمدة 13 شهراً، حيث كان معاراً لبرايتون الموسم الماضي، ولكنه لم ينجح في تقديم أوراق اعتماد جيدة في الدوري الإنجليزي (4 أهداف فقط في 27 مباراة)، وعاد من الإعارة إلى كتالونيا هذا الصيف، وتم عرضه للبيع لبعض الوقت، ولكن الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد تمسك به وأبقى عليه ورأى أنه من الممكن أن يفيد الفريق عندما تكتمل لياقته البدنية والفنية والذهنية، ومنحه الثقة اللازمة، ولكنه يسير معه بسياسة «الخطوة خطوة» بالدفع به في المباريات تدريجياً مثلما فعل أمام موناكو، ومن المحتمل أن يشركه أمام فياريال في الجولة السادسة لـ«الليجا».

وقال فليك في تصريحاته للصحفيين: نأمل أن نرى أفضل «نسخة» من فاتي، ومن الطبيعي أنه يحتاج إلى بعض الوقت بعد التعرض للإصابة ونحن نتواصل معه من خلال الجهازالطبي والمعد البدني، ونرغب في منحه وقتاً أطول في الملعب لأنه يحتاج إلى ذلك قبل أن يصبح أساسياً.

وذكرت صحيفة «سبورت» أنه إذا كان فاتي قد احتاج لوقت طويل قبل أن يبدأ خطواته الأولى داخل «المستطيل الأخضر» هذا الموسم، فإن السبب يرجع إلى أنه كان أغلب الوقت في «عيادة» النادي، بعد أن أصيب في قدمه خلال أحد تدريبات الفريق في يوليو الماضي.

وقالت الصحيفة إن فليك أعد «إستراتيجية» خاصة للوصول إلى هدفه، وذلك بالتركيزعلى الجانب البدني للاعب، ولكن بحساب وطريقة «مقننة» إلى جانب الحرص على تقديم النصائح له، حتى لا يتعجل العودة الكاملة، ويتابع فليك بنفسه البرنامج التأهيلي لفاتي ويرى أنه يسيرعلى أفضل وجه، ما قد يدفعه بالفعل إلى منحه دقائق أكثر خلال مواجهة فياريال، حتى يحصل على المزيد من الثقة.