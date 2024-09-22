«سوبر كايو» يستعيد مُتعة «العين» مع «الشارقة»!

علي معالي (أبوظبي)

قدم كايو لوكاس واحدة من أفضل مبارياته مع الشارقة منذ قدومه إلى البيت «الملكي» في 2019، وأسهم في أن يحقق فريقه الانتصار في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين برباعية نظيفة على الجزيرة.

وكانت بصمة «كايو» واضحة في الأهداف الأربعة، حيث سجل الهدف الرابع في الدقيقة 82، وكان صاحب التمريرات الذهبية للأهداف الثلاثة الأخرى، لكل من لوان بيريرا، وفراس بالعربي، وعثمان كمارا، وعندما سجل كايو ختام الأهداف جاءت التمريرة الذهبية له من زميله الإسباني باكو ألكاسير، وحصل كايو لوكاس على أعلى نسبة من الدرجات في المباراة بحسب موقع «سوفا سكور»، حيث مُنح (9.6) من (10)، وهي من أعلى الدرجات التي يحصل عليها اللاعب منذ أن لعب مع الشارقة.

ويبدو أن كايو على موعد مع التألق الرائع في شهر سبتمبر، حيث استطاع أن يتألق فيه، ولكن ذلك كان قبل 8 سنوات، أو منذ (2921 يوماً)، عندما كان في صفوف العين، وبالتحديد يوم 22 سبتمبر في 2016، حيث سجل هدفاً وصنع ثلاثة، وكانت أمام نادي الإمارات في الجولة الثانية من موسم 2016-2017، وهي المباراة التي فاز فيها العين 5-2، عندما مرر إلى دوجلاس، هدفين، والثالث إلى دانيلو أسبريا، وسجل كايو يومها الهدف الثالث، في موسم شارك خلاله في 24 مباراة بالموسم.

يذكر أن المحطة الأولى لكايو في ملاعبنا كانت مع «الزعيم العيناوي» موسم 2016-2017، قادماً من كاشيما الياباني، واستمر في «قلعة البنفسج» حتى 2019، وعاد بعدها إلى بنفيكا البرتغالي، لكنه لم ينسجم، مكتفياً بـ 54 دقيقة فقط في 4 مباريات بالدوري موسم 2019-2020، وهو ما دفعه للانتقال إلى الشارقة في «الميركاتو الشتوي» ليصبح لاعباً لـ «الملك عام 2020، وخاض في موسمه الأول 6 مباريات «531 دقيقة»، وسجل هدفين.

وفي الموسم التالي لعب 21 مباراة «1880 دقيقة»، وسجل 6 أهداف، وفي موسم 2021- 2022 تألق كايو، وأحرز 14 هدفاً عندما شارك في 20 مباراة «1657 دقيقة»، وفي الموسم قبل الماضي، سجل 9 أهداف بالدوري في 22 مباراة «1699 دقيقة»، وفي الموسم الماضي سجل 11 هدفاً، بعد أن شارك في 22 مباراة «1780 دقيقة»، وفي الموسم الحالي شارك في 3 مباريات هي عمر دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، سجل خلالها هدفين في دبا الحصن والجزيرة، وصنع 3 تمريرات ذهبية.