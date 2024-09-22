«دولية الوحدة للسلة» ترفع معدلات الإثارة بـ«أوقات إضافية»

علي معالي (أبوظبي)

شهد اليوم الثالث لبطولة الوحدة الدولية لكرة السلة قمة المتعة والإثارة، حيث جرت 4 مباريات، على صالة «مبادلة أدرينا» في أبوظبي، انتهت منها مباراتان بعد وقت إضافي، نظراً لرغبة كل فريق في تحقيق الانتصار، وهو ما حقق التكافؤ الكبير، وانتهت أكثر من مباراة بتخطي حاجز الـ 100 نقطة.

في المباراة الأولى بين الوحدة الإماراتي والبشاير العماني بالمجموعة الأولى، انتهت المواجهة لمصلحة البشاير بفارق نقطة واحدة (102-101) في مباراة شهدت 5 أشواط مثيرة، وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل 88-88.

ظهر الوحدة بمستوى جيد للغاية، وفرض إيقاعه من بداية المباراة، ونجح بالتقدم بفضل الأداء الجماعي للاعبيه، وحسم الربع الأول 28-15، وعلى الرغم من تحسن أداء الفريق العماني في الربع الثاني، إلا أن الفريق الوحدة حافظ على تقدمه لنهاية الربع الثاني والشوط الأول للمباراة بفارق 12 نقطة 51-39.

وقبل دقيقتين و40 ثانية من نهاية المباراة، نجح البشاير في التعادل 78-78 ثم 86-86 قبل 33 ثانية بثلاثية عمانية من شاكير شاكير ثم 88-88 قبل 7 ثوانٍ على النهاية، وشهد الوقت الإضافي قمة المتعة، حيث تبادل الفريقان التسجيل حتى استطاع شاكير شاكير التقدم برمية أخيرة للعماني لتنتهي المباراة 102-101، وتألق في صفوف «العنابي» المحترف الأميركي مايرون جوردون، مسجلاً 41 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وفي مباراة ثانية، تأهل فريق الاتحاد السكندري المصري إلى نصف النهائي بفوزه المثير على الكويت الكويتي 108-104 في المجموعة الثانية، بعد التمديد لوقت إضافي، الأشواط (24-21 و48-43 و72-70)، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (90-90)، وفي الوقت الإضافي نجح الاتحاد في التفوق (18-14).

وفي مباراة ثالثة، حسم الكرخ العراقي مباراته أمام منتخبنا بفارق 18 نقطة (106-88)، بالمجموعة الثانية، وفي مباراة رابعة ضمن فريق الحكمة صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه الثاني توالياً، الذي تحقق على حساب فريق الفتح الرباطي المغربي بفارق 4 نقاط (82-78).