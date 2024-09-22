الهلال يُجبر مدرب الاتحاد على الاعتراف بصعوبة منافسته!

الرياض (أ ف ب)

فك الهلال حامل اللقب ارتباطه مع الاتحاد، مُحكماً بشكل مبكر قبضته وحيداً على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، فيما استعاد النصر، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفان بيولي، توازنه بانتصار صريح «جمّد» من خلاله انطلاقة الاتفاق القوية.

بقوله إن الهلال «أفضل من الجميع حالياً»، عكَسَ المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان أجواء الشارع الكروي الذي يرى أن «الزعيم» ماضٍ في المحافظة على لقبه.



في جولة «نحلم ونحقق»، احتفالاً باليوم الوطني، وبحضور جماهيري ناهز الـ 16 ألف متفرج اكتظوا في مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد، شَهَرَ «الزعيم» أسلحته الفنية الفتاكة مجدداً، فأمطر مرمى «العميد» بثلاثية مبكرة، أحكم من خلالها سيطرته المطلقة التي تُرجِمت بتألق هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي وقع على ثنائيته الرابعة توالياً.

ومنذ بداية الموسم، واصل «ميترو الهلال» (8 أهداف) بلورة رغبته الواضحة في اقتناص لقب الهداف في أكثر الدوريات العربية إنفاقاً في التاريخ، أمام نجوم من طينة البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف النسخة الماضية الذي اكتفى بثلاثة أهداف حتى الآن، والفرنسي كريم بنزيمة (5 أهداف).

علاوة على تصدره الهدافين، يمتلك ميتروفيتش الرقم الأعلى في تسجيل الأهداف الرأسية في الدوري منذ بداية الموسم الماضي برصيد 12 هدفاً، وهو ضعف ما سجله أقرب منافسيه رونالدو بـ 6 أهداف، فضلاً عن تمكنه شخصياً من تسجيل 6 أهداف في خمس مباريات أمام الاتحاد.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، كرّس «الزعيم» عقدته لغريمه في الكلاسيكو، مع مضي 1260 يوماً على آخر فوز اتحادي على الهلال، والذي تحقق في الجولة 25 من منافسات موسم 2020-2021، وانتهى وقتذاك بفوز العميد بثنائية نظيفة.

بدوره، رأى المدرب البرتغالي جورجي جيزوس الذي حقق فوزه العاشر توالياً في تاريخ مواجهاته مع الاتحاد، أن فريقه حسم المباراة من الشوط الأول «لعبنا بنسق عالٍ جداً وسجلنا ثلاثة أهداف بجودة عالية».

أضاف البرتغالي البالغ 70 عاماً: «الاستمرارية صعبة على أي فريق بالعالم، ولكن لدينا الروح والعمل الجماعي والتكتيكي للاستمرار».

وفي ما يشبه الاعتراف المبكر بسطوة الهلال، أقر بلان (58 عاماً) بتفوق «الزعيم»، قائلاً: «الهلال أفضل من الجميع، وليس من الاتحاد فقط، كل الفرق السعودية خسرت أمامه».

تابع مدرب منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان سابقاً: «بالطبع أريد الفوز على الهلال، وأي مدرب يستطيع قول ذلك، لكن داخل الملعب وأمام ما يمتلك من عناصر، يظل تحقيق ذلك صعباً للغاية».

وفي الدمام، لم يتوان رونالدو ورفاقه عن منح المدرب الجديد ستيفانو بيولي بداية موفقة، عبر قيادة «العالمي» إلى فوز ثمين بثلاثية نظيفة «فرملت» انطلاقة مضيفه الاتفاق القوية في الدوري، مجمداً رصيد «فارس الدهناء» عند 9 نقاط.

بعد المباراة، صدّق بيولي (58 عاماً) على الفوز الكبير، بتأكيده أنه سيسعى لأن تظهر بصماته مبكراً مع «العالمي»، قائلاً: «هناك فرصة كبيرة للتطور، خصوصاً للاعبين الصغار».