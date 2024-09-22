أرقام مثيرة تُشعل قمة «البريميرليج» بين سيتي وأرسنال الليلة

معتز الشامي (أبوظبي)

يحتضن ملعب «الاتحاد» في مانشستر، مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال عند السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخاض السيتي صاحب الأرض 4 جولات في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، محققاً الفوز بالعلامة الكاملة، حاصداً 12 نقطة يتساوى بها في صدارة جدول «البريميرليج» مع ليفربول، لكن يتفوق «الريدز» بفارق الأهداف، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الفريق السماوي.

كما لعب أرسنال 4 مباريات في مسابقة «البريميرليج» الموسم الجاري، حقق الفوز في 3 لقاءات منها وتعادل في المباراة الرابعة، وجمع 10 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وتعد قمة «البلومون» ضد «الجانرز» هي المواجهة الـ55 بين الفريقين وفقاً للنظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي انطلق في موسم 1992-1993، وخاض الفريقان 54 مباراة سابقة، فاز أرسنال في 24 مباراة منها مقابل 19 انتصاراً للسيتي، فيما انتهت 11 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

واصطدم مانشستر سيتي حامل اللقب مع أرسنال في 211 مباراة بمختلف المسابقات، ليحقق أرسنال الفوز في 99 مباراة منها مقابل 65 انتصاراً للسيي، فيما انتهت 47 مواجهة بينهما بالتعادل، وأحرز لاعبو أرسنال 325 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 263 هدفاً من «البلومون».

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 10 مرات في تاريخه، آخرها الموسم الماضي 2023-2024 وللموسم الرابع على التوالي، فيما قاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا فريق «السيتيزنز» للقب 6 مواسم في رقم قياسي أكثر من ضعف ألقاب الفريق السماوي بالبطولة.

وفي المقابل، حصل أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي 13 مرة في تاريخه، آخرها موسم 2003-2004، ولم ينجح في استعادة اللقب لخزائنه على مدار الـ20 عاماً الأخيرة.