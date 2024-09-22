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الرياضة

فليك يدافع عن تيرشتيجن: «كلنا بشر»!

فليك يدافع عن تيرشتيجن: «كلنا بشر»!
22 سبتمبر 2024 13:32

أنور إبراهيم (القاهرة)
رغم الخطأ الفادح الذي ارتكبه الألماني أندريه تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة خلال مباراة الفريق أمام موناكو في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، ومسؤوليته عن الهدف الأول الذي دخل مرماه، وأيضاً عن طرد زميله قلب لدفاع الإسباني إريك جارسيا، إلا أن الألماني هانسي فليك المدير الفني للبارسا انبرى مدافعاً عن مواطنه الحارس الأساسي للفريق.
وكان تيرشتيجن تعرض لهجوم عنيف من جانب جماهير البارسا التي اتهمته بأنه المسؤول عن هزيمة الفريق، لأنه لولا تمريرته الخاطئة إلى جارسيا، لما كان تعرض للطرد ولعب الفريق بعشرة لاعبين على امتداد أكثر من 80 دقيقة، كما أخذوا عليه كثرة تمريراته الخاطئة خلال المباراة.
وقال فليك في بداية حديثه للصحفيين إنه معجب بتيرشتيجن لقدرته على تمرير الكرة بكلتا قدميه إلى زميل، مشيراً إلى أنها إحدى نقاط قوته وقال: يساعدنا ذلك على بناء الهجمة من الخلف والخروج بالكرة بشكل جيد، بدلاً من الكرات الطويلة.
وأضاف فليك: لقد اعترف تيرشتيجن بالخطأ، وهذا طبيعي، فنحن بشر، نخطئ ونصيب، أنا أخطئ وأصيب، وأنتم كذلك والجميع يخطئون ويصيبون. وتابع: علينا أن نتعلم من أخطائنا حتى لا تتكرر، وقمنا بتحليل الموقف برمته وأعطيت تعليمات بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.
وعن الخطأ الذي ارتكبه إريك جارسيا وتأثيره على أداء الفريق طوال المباراة، قال فليك: لم يكن له ذنب فيه وتحدثت معه وهو يحب اللعب قلباً للدفاع، وإن كنت أراه أفضل كلاعب رقم 6، وهو من اللاعبين الذين يؤدون بصورة جيدة في التدريبات، والخطأ الذي ارتكبه وارد أن يحدث لأي لاعب.

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