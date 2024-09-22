خبير تحكيمي: ضربة جزاء ريال مدريد أمام إسبانيول صحيحة 100%

مراد المصري (أبوظبي)

أثارت ضربة الجزاء، التي حصل عليها ريال مدريد في انتصاره على إسبانيول 4-1، ليلة أمس، في الدوري الإسباني لكرة القدم، الكثير من الجدل حول صحتها من عدمه، حيث كان من الواضح أن قدمي البرازيلي إندريك كانتا خارج منطقة الجزاء عندما تعرض للشد من مدافع الفريق المنافس، إلا أنه تواصل الشد حتى السقوط بجسمه داخل منطقة الجزاء.

وفيما انقسمت الآراء والأحاديث حول تعديلات قانون «الفيفا» لهذا الأمر، حسم إبراهيم المهيري، الحكم السابق وخبير التحليل التحكيمي، موضحاً أن ضربة الجزاء صحيحة 100%، لأن احتساب موقع الخطأ يتم بانتهاء عملية الشد، على عكس العرقلة التي يتم احتسابها في موقع العرقلة ذاتها، وقال: «عند قيام مدافع بشد مهاجم، فإن احتساب الخطأ يحصل في موقع انتهاء عملية الشد، وفي حالة إندريك فإن الشد تواصل حتى دخوله بجسمه منطقة الجزاء».

وأضاف: «قد يكون الخلط حصل، لأن العرقلة تتم بلحظتها ويتم احتسابها حسب موقع اللاعب في تلك اللحظة، كونها تنتهي في نفس الوقت، إلا أنه في هذه الحالة فإن الشد تواصل حتى سقوط اللاعب داخل منطقة الجزاء».