الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خبير تحكيمي: ضربة جزاء ريال مدريد أمام إسبانيول صحيحة 100%

خبير تحكيمي: ضربة جزاء ريال مدريد أمام إسبانيول صحيحة 100%
22 سبتمبر 2024 13:50

مراد المصري (أبوظبي)
أثارت ضربة الجزاء، التي حصل عليها ريال مدريد في انتصاره على إسبانيول 4-1، ليلة أمس، في الدوري الإسباني لكرة القدم، الكثير من الجدل حول صحتها من عدمه، حيث كان من الواضح أن قدمي البرازيلي إندريك كانتا خارج منطقة الجزاء عندما تعرض للشد من مدافع الفريق المنافس، إلا أنه تواصل الشد حتى السقوط بجسمه داخل منطقة الجزاء.
وفيما انقسمت الآراء والأحاديث حول تعديلات قانون «الفيفا» لهذا الأمر، حسم إبراهيم المهيري، الحكم السابق وخبير التحليل التحكيمي، موضحاً أن ضربة الجزاء صحيحة 100%، لأن احتساب موقع الخطأ يتم بانتهاء عملية الشد، على عكس العرقلة التي يتم احتسابها في موقع العرقلة ذاتها، وقال: «عند قيام مدافع بشد مهاجم، فإن احتساب الخطأ يحصل في موقع انتهاء عملية الشد، وفي حالة إندريك فإن الشد تواصل حتى دخوله بجسمه منطقة الجزاء».
وأضاف: «قد يكون الخلط حصل، لأن العرقلة تتم بلحظتها ويتم احتسابها حسب موقع اللاعب في تلك اللحظة، كونها تنتهي في نفس الوقت، إلا أنه في هذه الحالة فإن الشد تواصل حتى سقوط اللاعب داخل منطقة الجزاء».

أخبار ذات صلة
خيارات «بديل» تير شتيجن لا تناسب «بروفايل» برشلونة!
تير شتيجن.. «دائرة المجهول» بعد «الإصابة القوية»
ريال مدريد
إسبانيول
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
أحمد درويش المهيري
علوم الدار
«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي
اليوم 16:23
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
الترفيه
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
اليوم 15:52
"الأنصاري للخدمات المالية" تستكمل الطرح العام الأولي بنجاح
اقتصاد
«الأنصاري» توزع أرباحاً مرحلية بـ 157.5 مليون درهم عن النصف الأول
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©