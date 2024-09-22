كايو كانيدو: لم أقصد الإساءة للنصر

معتصم عبدالله (دبي)

شدد كايو كانيدو مهاجم الوصل، وصاحب الهدف الأول لفريقه في مرمى النصر 3-1، في مواجهة «الديربي» التي جمعت القطبين على ملعب «زعبيل» ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، على احترامه لـ«العميد» كفريق ولاعبين وإدارة وجمهور، مؤكداً على أنه لم يقصد الإساءة لأي شخص، بعد احتفاله بتسجيل هدف التعادل في بداية الشوط الثاني أمام جمهور «الأزرق» وتلقيه بطاقة صفراء.

وحوّل «الإمبراطور»، تأخره أمام ضيفه «العميد» بهدف عادل تعرابت في الدقيقة 22، إلى فوز مثير 3-1 بفضل أهداف كايو كانيدو في الدقيقة 53، وعلي صالح 74، وسفيان بوفتيني 82، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني «مؤقتاً»، مقابل 6 نقاط للنصر، الذي خسر مباراته الأولى في الدوري.

وقال كايو في تصريحات لـ «الاتحاد»، أعقبت مواجهة «الديربي»: «لحظة تسجيل الأهداف لحظة عاطفية، ولم أقصد الإساءة لنادي النصر، وأحترم المنافس كإدارة ونادٍ ومشجعين، والاحترام لا يزول».

وأضاف: «في لحظات تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز من الطبيعي أن تحتفل، وتتوقع تقبل المنافس احتفالك بالهدف، والعكس صحيح، وهذه هي كرة القدم»، مجدداً التأكيد على احترامه كل المنافسين، بغض النظر عن الألوان.

وتسببت واقعة مشابهة قبل مباراة الدور الأول لموسم 2017- 2018، بإيقاف ثنائي الوصل كايو وفابيو ليما بسبب ذات طريقة «الرقصة الاحتفالية»، بقرار من الانضباط، قبل إيقاف تنفيذ القرار من الاستئناف، ومشاركتها في المباراة التي انتهت بفوز الوصل 2-1 بهدفي ليما.

ورأى كايو أن مباريات «الديربي» عادةً ما تكون ذات طبيعة خاصة، وقال: «لا يوجد فريق يتحمل خسارة الديربي، وأي فريق يدخل مثل هذه المواجهات من أجل الفوز، وأحترم النصر، ولكني في المقابل أمثل الوصل وجمهوره وأدافع عن ألوانه وهذا شيء طبيعي».

واعترف مهاجم الوصل بأفضلية النصر في الشوط الأول لمباراة الديربي، وقال: «المباراة كانت صعبة، والنصر كان الأفضل في الشوط الأول من نواحي التنظيم، ولم نظهر بالشكل المطلوب، والضغط على المنافس لم يكن إيجابياً، في المقابل دخلنا الشوط الثاني بتنظيم مختلف وروح مختلفة وكنا الأفضل، وتمكنا من تحقيق الفوز».

وحول مردود «الأصفر»، في انطلاق الموسم الحالي، قال كايو: «لا توجد مباريات سهلة، والموسم صعب كوننا حامل اللقب، وكل الفرق تسعى للفوز على البطل»، لافتاً إلى تحسن أداء كل المنافسين، الأمر الذي يتطلب اللعب بحذر في كل المباريات.

وتعليقاً على القمة المرتقبة للوصل أمام مضيفه العين والمقررة الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بالعين، قال كايو: «العين فريق كبير ويملك لاعبين جيدين، أتابع المنافس بشكل جيد، ولدي العديد من أصدقاء هناك، وأتوقع أن تكون المباراة صعبة جداً، طموحنا النقاط الثلاث، وأثق في المدرب وزملائي اللاعبين».