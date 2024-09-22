حداد مايا.. اللقب الرابع



سيول (أ ف ب)



تُوجت البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة 17 عالمياً، بلقبها الرابع بفوزها في نهائي دورة سيول للتنس «500 نقطة» على الروسية داريا كاساتكينا 1-6 و6-4 و6-1.

واحتاجت ابنة الـ27 عاماً إلى ساعة و50 دقيقة، لحسم مواجهتها مع الروسية المصنفة أولى في الدورة، محرزة لقبها الأول، منذ تتويجها في بطولة «دبليو تي أيه» للنخبة في أكتوبر 2023، والتي تجمع سنوياً بين اللاعبات المصنفات بين 9 و19 خلال الموسم، إضافة للاعبة مشاركة ببطاقة دعوة «تختلف عن بطولة دبليو تي أيه الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات للموسم».

ورفعت البرازيلية رصيدها بالمجمل إلى أربعة ألقاب من أصل سبع مباريات نهائية في مسيرتها.

وفي المقابل، تواصلت عقدة كاساتكينا، ابنة الـ 27 عاماً المصنفة 13 عالمياً، مع المباريات النهائية هذا الموسم إذ سقطت في المتر الأخير للمرة الرابعة من أصل خمس محاولات، بعدما سبق لها الخسارة في أديلايد وأبوظبي وتشارلستون، فيما تُوجت بطلة في إيستبورن.

وخسرت الروسية في النهائي للمرة الحادية عشرة في مسيرتها المتوجة حتى الآن بسبعة ألقاب.