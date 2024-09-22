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الرياضة

بوبوفيتش مدرباً لمنتخب أستراليا

بوبوفيتش مدرباً لمنتخب أستراليا
22 سبتمبر 2024 14:19

 
سيدني (د ب أ)

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اقترب توني بوبوفيتش من خلافة جراهام أرنولد في منصب المدير الفني لمنتخب أستراليا لكرة القدم.
ومن المتوقع أن يصل بوبوفيتش المدافع السابق لمنتخب أستراليا، الذي خاض معه 58 مباراة دولية، إلى البلاد الأحد، قبل الإعلان رسمياً عن توليه منصب المدير الفني للمنتخب الأسترالي صباح الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأسترالية «أيه.أيه.بي».
ومن المتوقع أن يمتد عقد بوبوفيتش حتى «مونديال 2026» في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ولم يشغل بوبوفيتش أي منصب منذ رحيله عن تدريب ملبورن فيكتوري، عقب خسارته أمام سنترال كوست مارينرز في النهائي الكبير للدوري الأسترالي.
وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أن جراهام أرنولد تقدم باستقالته من منصب المدير الفني لمنتخب الرجال، وذلك في منتصف التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، تعرض المنتخب الأسترالي لخسارة مفاجئة على ملعبه صفر-1 أمام نظيره البحريني في مستهل مبارياته بالمجموعة الثالثة من المرحلة الحاسمة في التصفيات، قبل أن يكتفي بالتعادل مع مضيفه إندونيسيا، ليعرض آماله في التأهل المباشر للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للخطر، وذلك قبل مباراتيه أمام الصين واليابان الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة على الترتيب.
وتولى أرنولد تدريب المنتخب الأسترالي منذ أغسطس 2018، بعدما قضى فترة مؤقتة قصيرة مع الفريق خلال موسم 2006- 2007. وصرح أرنولد: «قلت بعد مباراتنا ضد إندونيسيا، إن لدي بعض القرارات التي يتعين علي اتخاذها، وبعد تفكير عميق، أخبرتني غريزتي أنه حان وقت التغيير، سواء بالنسبة لي أو للمشروع الخاص بالفريق». أشار المدرب الأسترالي: «اتخذت قرار الاستقالة بناءً على ما هو أفضل للبلاد واللاعبين وكرة القدم الأسترالية».
يشار إلى أن منتخب أستراليا صعد لكأس العالم في النسخ الخمس الأخيرة، علماً بأنه تأهل للأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، خلال النسخة الأخيرة التي استضافتها قطر عام 2022.

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