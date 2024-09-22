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الرياضة

«أبيض الشباب» يواجه جزر ماريانا في «تصفيات آسيا»

«أبيض الشباب» يواجه جزر ماريانا في «تصفيات آسيا»
22 سبتمبر 2024 14:55

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يواجه منتخب الشباب منافسه جزر شمال ماريانا، في الساعة السادسة والنصف مساء الاثنين، على استاد عبدالله الخليفة في مدينة الكويت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، في التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين.
ويفتقد «أبيض الشباب» جهود المهاجم سولومون سوسو، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 34 لمباراة منتخبنا أمام لبنان 3-2، ضمن «الجولة الأولى»، والتي شهدت فوز الكويت «المستضيف» على جزر شمال ماريانا 6-0.
وتصدر الكويت المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة، بفارق الأهداف أمام «أبيض الشباب»، في حين بقي رصيد لبنان وجزر شمال ماريانا خالياً من النقاط، في انتظار خوض كوريا لمباراتها الأولى أمام «الأزرق» اليوم.
ويشارك في التصفيات القارية، التي تستمر إلى 29 سبتمبر الجاري، 45 منتخباً وُزعت على 10 مجموعات، حيث تقام مباريات المجموعات العشر «5 من 4 منتخبات و5 من 5 منتخبات» بنظام الدوري عبر التجمع.
وتتأهل إلى النهائيات المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها الصين المضيف بطل «نسخة 1985»، حيث تستضيف الصين البطولة للمرة الثانية، بعد الأولى عام 2010.

 

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