600 مشارك يشعلون «تحدي الثلج»

دبي (الاتحاد)



شارك أكثر من 600 متنافس، في «النسخة 15»، من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، والتي شهدت نجاحاً كبيراً، وسط تفاعل المشاركين وحماسهم الذي أشعل أجواء المنافسة على مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 درجات تحت الصفر.

وحضر المنافسات سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وإبراهيم خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية، وإجناس لحود، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، ومحمد العطري، المدير العام لشركة ماجد الفطيم للترفيه، ومحمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشهد الحدث أكبر عدد من المشاركين منذ انطلاقه، حيث شارك أكثر من 600 متنافس من 68 جنسية، منهم 426 من الرجال و200 من السيدات، ومن بينهم 263 إماراتياً وإماراتية، كما شارك 42 فريقاً في المنافسات، من بينهم 5 مؤسسات حكومية.

وفاز النرويجي هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين بعدما أنهى التحدي في زمن قياسي 29:07 دقيقة، تبعه الكولومبي يسون لوندونو فرانكو بزمن 36:55 دقيقة، والإسباني مارك آلونسو بزمن 37:19 دقيقة، وجاء الإماراتي حمد الصريدي في المركز الرابع بزمن 38:23 دقيقة.

وفي فئة السيدات المحترفات احتفظت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا بلقبها، حيث فازت بالمركز الأول بزمن 37:16 دقيقة، متفوقة على الزمن الذي حققته العام الماضي بأربع دقائق، وتلتها البيلاروسية أولجا نوموفا بزمن 40:17 دقيقة، فيما احتفظت الجواتيمالية باولينا باسكارو بالمركز الثالث، بعدما أنهت التحدي في زمن 45:02 دقيقة، وحلت الإماراتية نور الخلف في المركز الرابع بزمن 49:52 دقيقة.

وفي فئة الهواة «رجال» فاز الروسي ميخائيل روديك بالمركز الأول، تلاه المغربي محمد مولاي، والفرنسي جاد حمدان، وفي فئة الهواة سيدات فازت الإسبانية لوز باريوس بالمركز الأول، تلتها الطاجاكستانية نيجينا لولاكوفا، والمصرية لينا رضا، وفي فئة الفرق فاز فريق كباب جلوريوس بالمركز الأول، وتلاه فريق ذا سكي تيرتل، وفريق جامبيتيرز.