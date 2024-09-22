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الرياضة

منتخب السيدات يتفوق على مولدوفا في «أولمبياد الشطرنج»

منتخب السيدات يتفوق على مولدوفا في «أولمبياد الشطرنج»
22 سبتمبر 2024 15:28

 
بودابست (الاتحاد)

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فاز منتخب السيدات على مولدوفا 2.5، مقابل 1.5 نقطة، ضمن الجولة العاشرة من الأولمبياد العالمي للشطرنج الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 190 دولة.
وأسفرت المباريات عن فوز مريم عيسى على فيكتوريا بورجان، وروضة عيسى السركال على إيلينا بارتاك، وتعادلت زينب درويش مع آنا بترسينكو، ورفع منتخبنا رصيده إلى 12 نقطة، ليزاحم على صدارة المجموعة التصنيفية الثالثة، ويختتم منتخبنا مشاركته بملاقاة كوبا للسيدات في مباراة حاسمة.
وخسر منتخب الرجال من بلجيكا، حيث تعادل سالم عبدالرحمن وعمار السدراني، وخسر عمران الحوسني وإبراهيم سلطان، لتتوقف سلسلة النتائج الإيجابية للمنتخب.
وحسمت الهند سباق بطولة الرجال قبل نهاية البطولة بجولة، وحققت لقبها التاريخي الأول في الأولمبياد، بعد فوزها على أميركا 2.5، مقابل 1.5 نقطة، وجاءت الصين في المركز الثاني.
على جانب آخر، أقام سعود بن حمد الشامسي، سفير الدولة في المجر، مأدبة غداء على شرف البعثة، تقدم الحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وتريم مطر، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، وشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي.

الإمارات
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مولدوفا
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