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الرياضة

الإمارات تستضيف بطولتي العرب للرجال و«الرواد» للجولف

الإمارات تستضيف بطولتي العرب للرجال و«الرواد» للجولف
22 سبتمبر 2024 15:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف، عن حصول الإمارات على استضافة البطولة العربية لمنتخبات الرجال الهواة وكبار السن «الرواد»، من 10 إلى 23 نوفمبر المقبل، على ملعب نادي الزورا للجولف في عجمان.
ونقل اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي، شكر وتقدير معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، لمجلس إدارة الاتحاد العربي، مع الترحيب بجميع المنتخبات المشاركة في بلدهم الثاني الإمارات، وقال: «يسعدنا استضافة الحدث العربي الكبير الذي يشهد مشاركة نجوم اللعبة، حيث تعد هذه البطولات إضافة مهمة أخرى إلى سلسلة البطولات والأحداث الكبرى التي تحتضنها الإمارات، وتنمو باستمرار، وتحقِّق مزيداً من النجاحات التي تشهدها الدولة على الدوام، وأشكر الاتحاد العربي على ثقته بالإمارات لاستضافة البطولتين المرموقتين».
وأضاف: «نكثف العمل على مدار الساعة، بفريق عمل متكامل من أصحاب الخبرات بكوادره المواطنة، إلى جانب الفنين المختصين، للتحضير الجيد لإنجاح الحدث الذي يعزز مكانة الدولة العالمية، وبوفرة بنيتها التحتية.
على صعيد آخر، يدشن منتخبا السيدات والفتيات للجولف مشوارهما اليوم في البطولة العربية الخامسة للسيدات، والثالثة للفتيات تحت 16 سنة، والمقامة في تونس، بمشاركة 11 دولة. 


 

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